Аналитики оценили уровень цифровой грамотности россиян

Россияне хорошо ориентируются в медиапространстве, но при этом плохо разбираются в гаджетах и легкомысленны в вопросах кибербезопасности. К такому выводу пришли специалисты НАФИ при анализе цифровой грамотности жителей страны

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Индекс цифровой грамотности россиян составляет 52 процентных пункта (п.п., максимальное значение — 100), выяснили специалисты Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Под цифровой грамотностью аналитики понимают базовый набор знаний и навыков, позволяющий человеку эффективно работать, общаться и получать информацию в цифровой среде. Индекс состоит из нескольких компонентов: информационной, компьютерной, коммуникативной и медиаграмотности, а также отношения к технологическим инновациям. Аналитики определили индекс каждого компонента, после чего вычислили общий уровень цифровой грамотности населения. Исследование проводилось в форме опроса (участвовали 1,6 тыс. человек в возрасте старше 18 лет в 42 регионах России) в ноябре 2017 года.

Авторы исследования (копия есть у РБК) назвали сильной стороной респондентов умение ориентироваться в медиасреде и анализировать информацию различных СМИ (медиаграмотность). Индекс этого компонента составил 65 п.п. из 100 возможных. Большая часть россиян (72%) осознают, что СМИ, которые они сами выбирают, не всегда представляют информацию достоверно. В правдивости сообщений СМИ больше всего сомневаются люди с высшим образованием, а также люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Менее развитые компетенции россияне демонстрируют в вопросе информационной грамотности (54 п.п.). Под этим понятием исследователи подразумевают способность искать информацию в различных источниках, сопоставлять ее и делать выводы на основе этого сопоставления. Так, 74% респондентов предпочитают искать необходимую информацию на разных интернет-ресурсах, а 81% говорят, что делают это с легкостью. При этом 45% респондентов не задумываются о том, что часть полученной в интернете информации может быть вредной.

Отношение к технологическим инновациям аналитики оценили в 47 п.п. Согласно данным опроса, 58% респондентов считают, что современные технологии помогают в жизни, оставшиеся 42%, наоборот, уверены, что мешают.

Коммуникативную грамотность аналитики оценили в 46 п.п. Этот показатель отражает способность анализировать позицию другого человека, высказывающегося в интернете, а также опыт использования мессенджеров и социальных сетей для общения. Большинство россиян (75%) свободно пользуются современными средствами коммуникации, при этом 76% респондентов уверены, что в онлайн-пространстве должны сохраняться те же нормы общения, которые используются в обычной жизни.

В компьютерной грамотности — аналогичный индекс (46 п.п.). Основными признаками человека, обладающего компьютерной грамотностью, являются понимание технических составляющих компьютера и легкость в использовании устройства вне зависимости от платформы. По оценкам аналитиков, 78% пользователей в России считают работу на компьютере несложной. Лишь 59% россиян могут оценить технические характеристики компьютера. 75% россиян пользуются компьютером для решения повседневных задач — для работы, учебы или досуга и развлечений.​

Цифровое легкомыслие

Россиянам свойственна легкомысленность в сфере защиты информации, говорится в исследовании. Так, 55% россиян уверены, что защита персональных данных — не их забота. По их мнению, этим должны заниматься владельцы сайтов, провайдеры сервисов или государство. Только треть респондентов делают резервные копии собственных данных (35%). Каждый пятый россиянин осуществляет платежи через публичные Wi-Fi-сети (22%), а 38% россиян используют один и тот же пароль для разных аккаунтов, что упрощает для злоумышленников процесс их взлома.

При получении от знакомого человека письма с вирусом 56% опрошенных не будут открывать письмо и сообщат отправителю, что его компьютер заражен вирусом. Остальные 44% поведут себя некорректно: либо отправят сообщение с вирусом обратно адресату, либо, открыв письмо, будут перезагружать компьютер в надежде, что вирус пропадет.