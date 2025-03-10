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Как защититься от мошенников ,  
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МВД рекомендовало россиянам обновить Telegram ради новой функции

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Как защититься от мошенников
В новой версии мессенджера будут отображаться страна и дата регистрации пользователя. Если информация не будет совпадать с той, что дает возможный мошенник, или же аккаунт был зарегистрирован недавно, общение лучше прекратить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В новой версии мессенджера Telegram появилась функция отображения страны, в которой зарегистрирован номер пользователя, и даты регистрации, это поможет в борьбе с мошенниками, сообщили в МВД. В связи с этим пользователям рекомендуют обновить приложение.

«Если данные сведения не соответствует тому, что говорит (или кем представляется) собеседник — лучше прекратить общение. Так же с осторожностью стоит относиться к недавно зарегистрированным аккаунтам», — отметили в полиции.

Обновление вышло на прошлой неделе. При запросе на переписку от нового пользователя, в чате показывается часть информации о нем.

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В последние месяцы правоохранительные органы сообщили о нескольких схемах мошенничества в Telegram. Первая заключалась в том, что пользователям отправляли файлы с вирусом-трояном Mamont. Это были файлы с расширением *.apk, нередко их сопровождали вопросом «Это ты на видео?». Но файл представлял собой установщик вредоносного приложения, которое могло читать push-уведомления, СМС, просматривать фотографии из галереи и автоматически пересылать зараженные файлы контактам пользователя в Telegram.

Еще одна схема была связана с игрой Hamster Kombat: мошенники стали активно использовать так называемые тапалки — схемы, которые игроки применяют для обмана игровых механизмов с целью получения каких-либо благ, например, дополнительного дохода. Через тапалки также могли быть установлены вредоносные приложения на устройства, либо их использование могло привести компрометации аккаунтов, потере средств с криптосчета и т. д.

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