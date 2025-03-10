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Как защититься от мошенников ,  
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МВД объяснило, что делать при поступлении на счет денег от неизвестных

Сюжет
Как защититься от мошенников
Деньги на счет могут перевести мошенники, и если их вернуть, то злоумышленники могут прибегнуть к шантажу в связи с переводом «террористу» или транзитным переводом украденных денег через карту жертвы
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В некоторых случаях отправить деньги на карту могут мошенники, предупреждает полиция.

«Если на вашу банковскую карту поступили средства от неизвестного отправителя, это может быть простой ошибкой. Но в отдельных ситуациях может быть началом мошеннической атаки», — рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

При поступлении на счет денег от неизвестных ведомство рекомендует:

  • проверить, действительно ли средства пришли на ваш счет, так как сообщение об этом может оказаться подделкой;
  • обратиться в банк, чтобы там проверили поступление средств;
  • не нужно тратить пришедшие на счет деньги до выяснения обстоятельств, так как это может быть расценено как необоснованное обогащение и повлечет за собой «обязательство возврата суммы и возможные судебные издержки».
  • самостоятельно возвращать деньги не стоит, так как это может быть уловка мошенников. Затем они могут пойти на шантаж «в связи с переводом «террористу» или транзитным переводом украденных денег через вашу карту». «Все операции по возврату должны осуществляться через ваш банк», — отметили в полиции.
  • также МВД советует сохранить данные об общении с отправителем средств — звонки, сообщения и т. д.

МВД предупредило о мошенничестве с «тапалками» в Telegram
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Центробанк в феврале сообщил о рекордной сумме похищенных у россиян мошенниками денег в 2024 году. Речь идет о 27,5 млрд руб. Данные взяты из статистики ЦБ об операциях без согласия клиентов.

Основной объем денежных средств — 26,9 млрд руб. — был украден со счетов физических лиц. У юрлиц похитили около 0,7 млрд руб.

По сравнению с 2023-м, объем похищенных средств вырос почти на 75% — с 15,8 млрд руб. Такой рост связан в том числе с изменением методологии определения мошеннических операций: ранее банки учитывали их на основании трех признаков, теперь — на основании шести.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
МВД мошенники деньги Банковские карты
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