Мессенджер МАХ опроверг сбой в работе на фоне жалоб пользователей

В пресс-службе МАХ сообщили об отсутствии проблем в работе мессенджера. Пользователи ранее пожаловались на сбой в работе мессенджера, следует из данных сервиса «Сбой.рф». По состоянию на 15:00 мск 10 февраля, всего получено более 1300 жалоб на проблемы с работой мессенджера. Большинство из них (35%) поступили от пользователей из Москвы. Пользователи оставляют комментарии, в которых пишут в том числе, что у них не отправляются сообщения и прерываются звонки.

«Все сервисы МАХ работают в штатном режиме», — сообщили РБК в пресс-службе мессенджера.

