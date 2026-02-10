Мессенджер МАХ опроверг сбой в работе на фоне жалоб пользователей
В пресс-службе МАХ сообщили об отсутствии проблем в работе мессенджера. Пользователи ранее пожаловались на сбой в работе мессенджера, следует из данных сервиса «Сбой.рф». По состоянию на 15:00 мск 10 февраля, всего получено более 1300 жалоб на проблемы с работой мессенджера. Большинство из них (35%) поступили от пользователей из Москвы. Пользователи оставляют комментарии, в которых пишут в том числе, что у них не отправляются сообщения и прерываются звонки.
«Все сервисы МАХ работают в штатном режиме», — сообщили РБК в пресс-службе мессенджера.
Материал дополняется
