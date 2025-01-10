Джуд Лоу сыграет молодого Путина

Актер снимется в роли Путина в фильме по книге «Кремлевский волшебник» о политтехнологе, который по сюжету работал с будущим президентом в 1990-е. Прототипом этого героя называют Суркова

Джуд Лоу (Фото: Joe Maher / Getty Images)

Британский актер Джуд Лоу сыграет молодого Владимира Путина в фильме французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник», сообщает Deadline.

Политический триллер снимут по одноименной книге писателя Джулиано да Эмполи. Главным героем по сюжету является политтехнолог Вадим Баранов, который начал работать с Путиным в 1990-х в начале его политической карьеры.

«Я говорю это нерешительно, потому что я еще толком не начал работать над этим. То есть я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, поэтому я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: «О, Боже, что я сказал?» — сказал Лоу, рассказывая о будущей роли.

Джуду Лоу 52 года. Сыграл почти в 100 сериалах и картинах. Известен по ролям доктора Ватсона в «Шерлоке Холмсе», Альбуса Дамблдора в «Фантастических тварях», папы римского в «Молодом папе» и «Новом папе», Каренина в «Анне Карениной» и т.д.

Баранова в фильме будет играть Пол Дано (играл Пьера Безухова в британской экранизации «Войны и мира» 2016 года). Также в картине можно будет увидеть Алисию Викандер (обладательница «Оскара» за роль в «Девушке из Дании») — она будет играть Ксению, в которую влюблен Баранов.

Книга де Эмполи вышла в 2022-м. Bloomberg внес ее в список лучших книг того же года. Агентство отмечало, что прототипом Баранова является Владислав Сурков — бывший помощник президента и экс-замглавы президентской администрации. С 1991 по 1996 год Сурков занимал различные должности в группе компаний «Менатеп» Михаила Ходорковского (признан Минюстом иноагентом), в 1999-м пришел на работу в Кремль. Financial Times также писала, что образ Баранова имеет сходство с Сурковым.

Путин в 1975–1990-х годах служил в КГБ (в том числе в резидентуре в ГДР). В 1991–1996-м, при Анатолии Собчаке, работал в мэрии Санкт-Петербурга, затем перешел в администрацию президента Бориса Ельцина. В 1998-м Путин возглавил ФСБ, в августе 1999-го — правительство, а 31 декабря того же года Ельцин объявил об уходе и назначил Путина и.о. главы государства.