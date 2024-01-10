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Эксклюзивы РБК ,  
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Вымогатели начали использовать ИИ для подделки голосовых в Telegram

Мошенники начали вымогать деньги созданными с помощью ИИ аудиосообщениями
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Мошенники генерируют с помощью ИИ голосовые обращения на основе аудиосообщений владельцев аккаунта — это позволяет убедительнее просить деньги у его знакомых. Эксперты называют такую схему новой для России, но сложной в исполнении
Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press
Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press

Пользователи Telegram столкнулись с новым видом мошенничества, выяснил РБК. Сначала преступники получают доступ к аккаунту, затем начинают писать потенциальным жертвам из числа списка контактов его владельца с просьбой перевести деньги. Историю о необходимости помощи преступники подкрепляют голосовым сообщением якобы от лица владельца аккаунта. Для аудиосообщения используются нарезки из его реальных старых голосовых сообщений.

Аудиосообщение дублируется в личную переписку и во все чаты, где состоит хозяин украденного аккаунта. Затем направляется фото банковской карты с именем и фамилией. Причем у пострадавшего собеседника РБК имя и фамилия отличались в соцсетях от информации в паспорте, и мошенники использовали данные именно паспорта. Сумма, которую хотели заполучить преступники, составляла 200 тыс. руб.

С аналогичной ситуацией столкнулся один из пользователей «ВКонтакте». В этом случае потеря составила порядка 3 тыс. руб.

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Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Представитель «ВКонтакте» заверил, что массовых мошеннических действий с такой механикой на их площадке нет. «Системы безопасности соцсети успешно противодействуют подобного рода действиям. Для борьбы с мошенниками «ВКонтакте» использует автоматические инструменты на базе искусственного интеллекта, а также оперативно реагирует на обращения пользователей», — сообщил он.

РБК направил запрос в Telegram.

Что говорят эксперты

Ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров назвал такую схему новой и «довольно продвинутой» для России, хотя за рубежом такие случаи встречались. «Мошенники давно используют и «угоны» телеграм-аккаунтов, и фейковые рассылки с просьбой одолжить деньги, но в этом случае скамеры собрали воедино все части своего конструктора», — отметил эксперт. Он объясняет, что на первом этапе происходит взлом аккаунта Telegram или WhatsApp, например, через фейковые голосования, волна которых наблюдалась в конце прошлого года. Затем мошенники скачивают сохраненные голосовые сообщения и с помощью сервисов искусственного интеллекта синтезируют новые «голосовушки» с необходимым контекстом, указал Егоров. Наконец, происходит рассылка сообщений в «личку» или групповые чаты с просьбой одолжить крупную сумму денег, для убедительности используют сгенерированные искусственным интеллектом «голосовушки» и отфотошопленную банковскую карту с поддельным именем получателя.

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Схожие случаи с подделкой голосовых сообщений были описаны в 2019 году, но тогда злоумышленники использовали для их создания монтажа аудио.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

«Схема опасна тем, что мошенники используют несколько факторов идентификации жертвы — аккаунт, голос и банковскую карту. Чтобы не потерять деньги, необходимо перепроверить, действительно ли владелец аккаунта обращается с подобной просьбой, например, перезвонив ему по телефону», — заключил Егоров.

Эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Диана Селехина отметила, что компания регистрирует волну новых случаев мошенничества, связанных с кражей личных аккаунтов в Telegram. За последние 30 дней, по ее словам, компания выявила более 500 новых доменных имен, созвучных с названием мессенджера. Селехина также напомнила, что, помимо фейковых голосований, в Telegram активно распространялась мошенническая схема с получением подписки Premium. «Все эти схемы объединяет необходимость ввода своего номера телефона и SMS-кода. Полученные данные затем используются злоумышленниками для несанкционированного доступа к учетной записи и последующей рассылки спама или вымогания денег», — пояснила она.

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Фото:Алина Смутко / Reuters

Часть людей, по словам Селехиной, остаются бдительными, в том числе благодаря постоянным предупреждениям о подобных мошенничествах, поэтому злоумышленники усовершенствовали свои схемы, начали использовать нейронные сети и фрагменты старых голосовых сообщений, чтобы убедить жертву, что она общается с реальным знакомым. «Мы сталкивались с случаями использования дипфейков (методика синтеза изображения или голоса, основанная на искусственном интеллекте. — РБК), эксплуатирующих образы известных личностей для рекламы мошеннических ресурсов, и теперь эта техника постепенно внедряется в Telegram, часто в сочетании с голосовыми сообщениями», — указала эксперт.

Руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина отметила, что упомянутый способ, как и другие, которые появились в последнее время, являются техниками более продвинутой социальной инженерии. При этом такая форма может быть не всегда эффективна по нескольким факторам, поскольку не все пользователи пользуются голосовыми сообщениями, и не всегда удается склеить нужную фразу из того материала, который уже есть.

Авторы
Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Евгения Стогова Евгения Стогова
Telegram ВКонтакте интернет-мошенники хакеры искусственный интеллект нейросети
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