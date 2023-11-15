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Технологии и медиа ,  
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«Касперский» назвал наиболее частые цели атак хакеров

«Касперский»: хакеры чаще атакуют компании промышленности, транспорта и финансов
Организации из наиболее пострадавших от хакеров отраслей сделали выводы и усилили защиту, перейдя к «наступательной безопасности», отмечают специалисты. Чаще всего от целевых кибератак страдают промышленность, телеком и транспорт
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Больше всего кибератак в 2023 году было совершено на компании из отраслей финансов, информационных технологий (ИТ), транспорта, промышленности и СМИ. К такому выводу пришли аналитики сервиса Kaspersky Managed Detection and Response (результаты исследования есть у РБК).

Целевые атаки чаще всего были направлены на компании в отраслях телекома, транспорта, образования и промышленности.

Эксперты назвали положительные тенденции — снижение числа атак высокого уровня критичности в этих отраслях по сравнению с результатами 2022 года, а также увеличение количества выявленных инцидентов в результате действий по анализу защищенности. Организации, вероятно, учли опыт прошлого года и больше внимания теперь уделяют «наступательной безопасности», полагают аналитики.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Компании из наиболее атакуемых отраслей чаще проводят тесты для проверки защищенности, количество инцидентов все еще велико, «но это уже не те случаи, которые могут привести к остановке бизнес-процессов или существенной потере данных», считают в Kaspersky Managed Detection.

«Злоумышленники переключают внимание. За девять месяцев 2023 года выросло общее число инцидентов в таких отраслях, как образование, здравоохранение, телекоммуникации, причем эта же тенденция прослеживается для инцидентов высокого уровня критичности, которые хуже поддаются автоматическому реагированию и требуют вмешательства аналитика», — считают специалисты.

Три банка объяснили сообщения о приостановке выплат взломом
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Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

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В среднем злоумышленникам требуется пять дней, чтобы проникнуть во внутреннюю сеть российского банка, а если хакер действует изнутри, то ему хватит двух дней для получения полного контроля над инфраструктурой кредитной организации, предупреждали аналитики Positive Technologies.

В начале ноября «Сбер» рассказал о самой мощной DDoS-атаке за всю историю. Она в три-четыре раза превосходила ту атаку, которую банк определял как самую мощную до этого. «На рынке появились некие новые очень квалифицированные преступники, которые начали системно заниматься атакой на крупнейшие российские ресурсы», — подчеркнул глава организации Герман Греф.

На сайтах трех банков — Фора-Банк, БЖФ Банк и ВБРР — 9 ноября появились уведомления для клиентов о приостановке выплат по вкладам, все суммы на счетах и вкладах пообещали переместить в Облигации федерального займа (ОФЗ). Организации вскоре опровергли это сообщение, объяснив взломом.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
«Лаборатория Касперского» кибербезопасность хакеры кибератаки ИТ-компании промышленность
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