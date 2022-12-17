Минцифры сообщило о массовых «угонах» аккаунтов в Telegram

Злоумышленники используют схему с подарочными премиум-подписками для кражи аккаунтов в мессенджере. В ведомстве рекомендовали включить двухфакторную аутентификацию, чтобы обезопасить учетную запись

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Пользователи Telegram 17 декабря столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов, сообщили в Минцифры России.

Злоумышленники рассылают пользователям сообщения о том, что кто-то из их списка контактов подарил им подписку Telegram Premium. Жертва нажимает на кнопку и получает код активации, который якобы нужно ввести для активации подписки. После введения кода злоумышленники получают доступ к аккаунту и начинают рассылать аналогичные сообщения с «подарками» его контактам, удаляя из отправленных.

В министерстве посоветовали пользователям включить двухфакторную аутентификацию — так даже после ввода кода злоумышленникам нужно будет ввести пароль, который знает только владелец аккаунта.

В случае, если пользователь уже перешел по ссылке и отправил код, нужно зайти в настройки, выбрать «активные сессии», завершить все сеансы и включить двухфакторную аутентификацию, добавили в ведомстве.

О похожей схеме мошенничества в Telegram ранее писал РБК. Пользователи получают сообщение с просьбой поддержать ребенка знакомого в конкурсе и проголосовать за его работу на странице интернет-соревнования. При переходе по ссылке жертвы попадают на страницу фейкового конкурса, где их просят указать номер телефона для авторизации. Если ввести код авторизации от Telegram на этой странице, аккаунтом завладеют злоумышленники. Сообщения рассылаются по контактам взломанных аккаунтов и пабликам, где состояли их владельцы.