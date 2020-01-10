«Холоп» третьим из российских фильмов собрал в прокате более 2 млрд руб.

Сборы комедии превысили 2 млрд руб. еще до завершения третьих выходных проката в кинотеатрах. Ранее ту же планку преодолели «Движение вверх» и «Т-34», однако им для этого потребовалось больше времени

Кадр из фильма «Холоп» (Фото: Централ Партнершип)

Комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко стала третьим российским фильмом, сборы которого в кинотеатрах превысили 2 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕГАИС). Согласно ее информации, уже 10 января общие сборы «Холопа», вышедшего в прокат 26 декабря, составили более 2 млрд руб.

Ранее эту отметку среди российских фильмов удалось собрать только картинам «Движение вверх» и «Т-34». Общие сборы «Движения вверх» по итогам проката в России в 2017-2018 году, по данным ЕГАИС, составили 2,944 млрд руб., сборы «Т-34» (2019 год) — 2,271 млрд руб. У «Холопа» пока меньше, однако он собирает кассу быстрее, отметку 2 млрд руб. фильм преодолел еще до конца третьего уик-энда в прокате.

По данным ЕГАИС, в первый после новогодних праздников 2020 года рабочий день — 9 января — сборы «Холопа» превысили 58,9 млн руб. Согласно прогнозу «Бюллетеня кинопрокатчика» (ЮК), по итогам уик-энда 9-12 января «Холоп» останется лидером кинопроката в России, собрав порядка 350 млн руб., что примерно втрое превысит сборы «Вторжения» Федора Бондарчука (110 млн руб.).

Если прогноз БК реализуется, то уже на следующей неделе «Холоп» может обойти «Т-34» по общему объему сборов и выйти на второе место среди всех российских фильмов.