Почта Банк заплатит 5 млрд руб. за право работать в почтовых отделениях

Платеж «Почте России» от Почта Банка за пользование отделениями и инфраструктурой в 2018 году составит 5 млрд руб. На этот же год планируется завершение плана интенсивного роста розничной сети банка

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В 2018 году Почта Банк​ выплатит «Почте России» почти 5 млрд руб. в качестве инфраструктурного платежа, рассказал РБК президент и председатель правления банка Дмитрий Руденко.

Согласно стратегии развития банка на 2016–2023 годы, в 2016 году банк перечислил «Почте России» 750 млн руб., в 2017 году — в четыре раза больше: 3 млрд руб. Всего за семь лет, согласно стратегии, размер инфраструктурного платежа «Почте» составит 54 млрд руб. Как отмечает банкир, с каждым годом размер платежа «Почте России» будет расти, в том числе за счет развития розничной сети. «Несмотря на то что сеть банка не будет расти высокими темпами после 2018 года, инфраструктурный платеж «Почте России» будет только расти», — говорит Руденко.

Инфраструктурным платежом считается платеж почтового банка «Почте России» за возможность использования инфраструктуры почтовых отделений для оказания банковских услуг. Все почтовые банки в мире платят инфраструктурный платеж почте за право присутствовать на ее территории и работать с ее клиентами, говорит Дмитрий Руденко. «Это записано в решении правительства о создании Почта Банка», — поясняет он.

Пропорциональный рост

С 2016 по 2018 год Почта Банк должен открывать по 6 тыс. точек в отделениях «Почты России» ежегодно. «У нас было 6 тыс. точек в 2016 году, в 2017 году их стало 12 тыс. и портфель удвоился. В этом году мы откроем еще 6 тыс. точек и планируем нарастить портфель не в два раза, а на 50%», — поясняет он. Согласно последним данным банка по МСФО, его кредитный портфель за девять месяцев 2017 года увеличился на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (вырос до 171 млрд руб.).

Согласно стратегии банка, 2018 год станет последним годом интенсивной региональной экспансии Почта Банка, говорит Дмитрий Руденко. «Стратегия развития изначально предполагала, что первые три года мы по 6 тыс. точек будем открывать ежегодно», — поясняет он. По словам Руденко, стратегическая цель Почта Банка на 2016–2023 годы — открыть 23 тыс. точек, при этом 18 тыс. планируется открыть в первые три года. 2018 год — последний в рамках «трехлетки», и в течение следующих пяти лет банком запланировано в год открывать по 1 тыс. точек в отделениях «Почты России». «Если у «Почты» программа реновации будет идти успешно, если она будет быстро ремонтировать отделения, тянуть связь, то, в общем, банку ничто не мешает даже в каждом отделении «Почты» оказаться в том или ином виде, но это будут решать акционеры [Почта Банка]», — отмечает Руденко.

На текущий момент в России около 42 тыс. отделений «Почты России», рассказали РБК в пресс-службе почтового оператора.

Почта Банк был создан группой ВТБ и «Почтой России» в 2016 году. Группа ВТБ, в распоряжении которой ранее находились ​50% плюс одна акция Почта Банка, теперь владеет этой кредитной организацией ​на паритетной основе с «Почтой России»: у обеих ​по 50% минус одна акция после того, как в декабре 2017 года Дмитрий Руденко стал акционером Почта Банка, купив у ВТБ две акции.

Почта Банк занимает 37-е место по размеру активов, поднявшись по итогам 2017 года на 19 позиций, согласно данным рэнкинга «Интерфакс-ЦЭА». По размеру привлеченных средств населения банк в 2017 году занял 18-е место. Объем средств населения у банка за год вырос в 4,7 раза — с 35,3 млрд до 165,7 млрд руб.

Потенциал для роста

По итогам девяти месяцев 2017 года по МСФО банк получил 817 млн руб. чистой прибыли. Согласно стратегии прибыль банка, несмотря на увеличивающийся с каждым годом инфраструктурный платеж, также будет показывать поступательный рост, указывают в банке, не раскрывая конкретных прогнозов.

Результаты работы банка будут зависеть в том числе от снижения расходов, отмечают эксперты. Специализация на необеспеченном потребительском кредитовании при отсутствии тенденций к росту реальных располагаемых доходов населения — не самая выгодная бизнес-модель в текущих условиях, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин. «На данном этапе потенциал для такого, по сути, монопродуктового кредитного роста ограничен», — дополняет он. С другой стороны, комиссионная составляющая банка отчасти позволяет диверсифицировать доходы, но банк не использует ее, считает аналитик.