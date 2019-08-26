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Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
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Бизнес ,  
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«Почта России» попросила ₽85 млрд на создание «Центров притяжения»
Госкомпания решила поменять формат своих отделений и преобразовать их в «Центры притяжения», где можно будет покупать лекарства, алкоголь и получать разные услуги. Свое преобразование «Почта России» оценила в 85 млрд руб.
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

«Почта России» подготовила концепцию своего дальнейшего развития, суть которой заключается в преобразовании отделений в так называемые центры притяжения, в которых потребители традиционных услуг почты смогут покупать различные товары, включая алкоголь, а также получать другие виды услуг. Об этом пишет газета «Известия», которая ознакомилась с проектом концепции «Центры притяжения» на 2020–2027 годы. Пресс-служба «Почты России» подтвердила изданию подлинность документа.

Речь, по данным издания, идет о своего рода гибридах алкомаркета, аптеки, банка, МФЦ (многофункционального центра), а также образовательного и медицинского учреждений. Необходимость преобразования отделений объясняется тем, что из-за замены традиционных писем электронными к 2023 году объем корреспонденции в мировых масштабах упадет в 1,5 раза, что приведет и к снижению загрузки почтальонов. Выходом из этой ситуации госкомпания видит в изменении функционала отделений и их сотрудников в населенных пунктах с населением до 20 тыс. человек.

Технологии и медиа
«Почта России» разместит магазины Fix Price в своих отделениях

На свою реформу «Почта России» просит выделить из бюджета около 85 млрд руб. Из них 66,4 млрд руб. предполагается направить на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд руб. — на проведение капитального ремонта, еще 7,7 млрд руб. — на расширение площадей отделений.

Кроме того, госкомпания просит изменить пять категорий законодательных актов, среди которых и закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции.

В настоящее время проект концепции направлен на согласование в заинтересованные министерства — в Минфин и Минкомсвязи. В последнем изданию заявили, что знакомы с содержанием концепции, но документ пока не согласован. В Минфине не стали комментировать вопрос о том, какое заключение ведомство подготовило на документ.

Бизнес
«Почта России» сообщила о продаже пива в 3,2 тыс. отделений

Осенью прошлого года гендиректор «Почты России» Николай Подгузов рассказывал, что госкомпания разрабатывает новую стратегию развития. В частности, он говорил о возможности предоставления на почте медицинских услуг, о выдаче в отделениях разного рода справок и возможном оформлении других документов. В январе этого года «Почта России» сообщала, что уже начала продавать слабоалкогольную продукцию в 3,2 тыс. своих отделений по всей стране.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: «Почта России», бюджет
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