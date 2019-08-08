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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+27,24%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
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Финансы ,  
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Почта Банк откроет отделения в «Магните»
Почта Банк вслед за открытием отделений в «Пятерочке» начнет работать в «Магните» — он хочет создать самую массовую сеть дистрибуции в России
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Почта Банк после открытия банковских точек в магазинах «Пятерочка» начнет работать в сети «Магнит». Проект в пилотном режиме стартует осенью в трех регионах — Челябинской, Ярославской и Костромской областях, рассказал РБК первый зампред правления банка Георгий Горшков.

В точках будут находиться консультант и банкомат. Посетители смогут открыть счет и вклад, выпустить карту, оформить кредит или перевод пенсии.

Почта Банк, созданный в 2016 году на базе Лето Банка, открыл более 18 тыс. точек, большая часть из них (свыше 15 тыс.) размещена в почтовых отделениях. Он связан с «Магнитом» через своего акционера — ВТБ (Почта России и ВТБ владеют по 49,999988% акций Почта Банка, две акции находятся в собственности председателя правления банка Дмитрия Руденко).

В «Магните» ВТБ владеет 18,3% акций, еще 7,6% находятся на балансе «ВТБ Капитала». Почта России уже открывает общие точки с «Магнитом» — в 2019 году магазины должны появиться в 2 тыс. почтовых отделений.

В начале 2019 года Почта Банк запустил аналогичный проект с «Пятерочкой». Ожидалось, что он продлится полгода, однако банк решил продлить тест до конца года. Сейчас открыто 50 банковских точек в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Воронеже, Пензе, Оренбурге, Уфе, Перми, Ростове-на-Дону, Московской области и т.д.

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В банке не раскрывают расходы на открытие отделений в «Магните». Расходы на открытие точек в «Пятерочке» сопоставимы с затратами на подобные офисы в почтовых отделениях, а также включают арендный платеж в пользу торговой сети, сообщал банк ранее. По итогам 2018 года инфраструктурный платеж (пользование инфраструктурой почтовых отделений и комиссия от бизнес-результатов, которые эти точки принесли) Почта Банка в адрес «Почты России» за функционирование банковской сети составил 4,6 млрд руб. Это в среднем примерно 280 тыс. руб. в расчете на одно отделение. В 2019 году платеж превысит 5 млрд руб., отмечали в Почта Банке.

Почта Банк и «Магнит» смогут «создать самую массовую сеть дистрибуции в России», рассчитывает Горшков: опыт открытия банковских точек в «Пятерочке» показал, что такие зоны обслуживания обеспечивают высокую проходимость и устойчивый спрос на базовые финансовые продукты и сервисы. «Магнит», по словам его представителя, за счет проекта хочет повысить лояльность покупателей. Банк и ретейлер также собираются выпустить кобрендовую карту (с бонусами при оплате в «Магните»).

Сотрудничество с розничными сетями позволит банку ускорить масштабирование бизнеса, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Для Почта Банка присутствие в дискаунтерах (магазины с низкими ценами) дает значительные преимущества, так как большинство их клиентов — это пенсионеры или население с невысоким уровнем доходов, отмечает старший менеджер департамента управления рисками «Делойт» (СНГ) Сергей Гришунин.

Но директор департамента развития нецифровых каналов продаж и обслуживания Росбанка Игорь Шкляр говорит, что расширение сети «на сегодняшний день не видится оправданной стратегией».

Доля клиентов, которые предпочитают получать финансовые услуги дистанционно, а также само количество услуг, предоставляемых онлайн, растут, отмечает он. А использование биометрии облегчает доступ к финансовым услугам вне отделений, добавляет Шкляр.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Почта Банк
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