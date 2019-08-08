Почта Банк откроет отделения в «Магните»

Почта Банк вслед за открытием отделений в «Пятерочке» начнет работать в «Магните» — он хочет создать самую массовую сеть дистрибуции в России

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Почта Банк после открытия банковских точек в магазинах «Пятерочка» начнет работать в сети «Магнит». Проект в пилотном режиме стартует осенью в трех регионах — Челябинской, Ярославской и Костромской областях, рассказал РБК первый зампред правления банка Георгий Горшков.

В точках будут находиться консультант и банкомат. Посетители смогут открыть счет и вклад, выпустить карту, оформить кредит или перевод пенсии.

Почта Банк, созданный в 2016 году на базе Лето Банка, открыл более 18 тыс. точек, большая часть из них (свыше 15 тыс.) размещена в почтовых отделениях. Он связан с «Магнитом» через своего акционера — ВТБ (Почта России и ВТБ владеют по 49,999988% акций Почта Банка, две акции находятся в собственности председателя правления банка Дмитрия Руденко). В «Магните» ВТБ владеет 18,3% акций, еще 7,6% находятся на балансе «ВТБ Капитала». Почта России уже открывает общие точки с «Магнитом» — в 2019 году магазины должны появиться в 2 тыс. почтовых отделений.

В начале 2019 года Почта Банк запустил аналогичный проект с «Пятерочкой». Ожидалось, что он продлится полгода, однако банк решил продлить тест до конца года. Сейчас открыто 50 банковских точек в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Воронеже, Пензе, Оренбурге, Уфе, Перми, Ростове-на-Дону, Московской области и т.д.