NASA поможет проекту Мильнера по поиску жизни на спутнике Сатурна

Владелец DST Global намерен организовать частную миссию к Энцеладу, спутнику Сатурна. Как выяснил журнал New Scientist, NASA поможет бизнесмену и примет участие в подготовке проекта миссии

Юрий Мильнер (Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg)

Космическое агентство NASA выделит $70 тыс. для помощи проекту владельца DST Global Юрия Мильнера​​ по организации частной миссии к спутнику Сатурна Энцеладу. Об этом сообщает британский журнал New Scientist. В его распоряжение поступило соглашение, подписанное в сентябре NASA и фондом Breakthrough Initiatives.

Издание поясняет, что, согласно документам, фонд и агентство работают над научно-техническими и финансовыми планами этой миссии и NASA выделило деньги, чтобы помочь провести исследования для нее.

Средства будут выделены не на техническую организацию миссии, а на разработку проекта. Команда будет работать до следующего года, пишет New Scientist.

Планируется, что зонд компании Мильнера будет первой частной миссией, направленной на поиск жизни в глубоком космосе.

Сам Мильнер в интервью журналу РБК называл Энцелад «целью номер один». «Идея состоит в том, чтобы отправить туда миссию, у которой будет специальное оборудование, которое будет исследовать специальные биологические маркеры», — говорил бизнесмен.

Весной прошлого года исследователи NASA сочли спутники Сатурна и Юпитера — Энцелад и Европу — «наиболее подходящими местами» для поиска внеземной жизни. Так, космический аппарат Cassini​ при помощи масс-спектрометра нашел обилие молекул водорода в струях воды, поднимающихся из разломов на ледяной поверхности Энцелада.

В ноябре 2017 года миллиардер Юрий Мильнер рассказал о планах отправить первую частную межпланетную миссию на спутник Сатурна. Тогда он отмечал, что миссию могут отправить «относительно скоро», если удастся привлечь к ее подготовке частный капитал.

В рейтинге миллиардеров Forbes владелец DST Global занимает 606-е место. Его состояние оценивается в $3,7 млрд.