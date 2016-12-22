ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,15 65,15 EUR Нал. 76,10 75,07 USD Бирж. 65,60 +0,10 EUR Бирж. 75,48 +0,20 USD ЦБ. 65,72 +0,32 EUR ЦБ. 75,57 -0,08 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6713,30 -5,20 IMOEX 2385,46 -1,08% RTSI 1145,58 -1,48% Brent 78,82 -1,18% DJIA 25706,68 -0,38% Nasdaq 7642,70 -0,03%
Правила поисков жизни во вселенной Юрия Мильнера
Лента новостей
Суд Швейцарии разрешил украинским фирмам добиваться компенсаций за Крым 14:26, Экономика Глава МВД Италии допустил свое выдвижение на пост главы ЕК 14:18, Политика Авиакомпания Cobalt Air объявила о прекращении полетов 14:13, Общество Самолет МЧС доставит в Москву семь пострадавших при стрельбе в Керчи 14:08, Общество В Москве зафиксировали рекордный объем сделок с офисами 14:06, Недвижимость Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 14:05, Спецпроект РБК PINK «Газпром» станет совладельцем одного из своих крупнейших подрядчиков 13:56, Бизнес Адвокат заявил об оправдании фигурантов дела «русской мафии» в Испании 13:55, Общество Набиуллина заявила о снижении в России «криптовалютной лихорадки» 13:50, Финансы Путин не выступит с вступительной речью на заседании клуба «Валдай» 13:50, Политика Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсии еще на год 13:44, Политика Устроившему стрельбу в Керчи студенту назначили посмертную экспертизу 13:43, Общество ИТ-советник Совфеда останется под стражей в Осло после освобождения судом 13:40, Политика Правила поисков жизни во вселенной Юрия Мильнера 13:37, Бизнес Иллюзия спокойствия: кому и зачем нужны стейблкоины 13:35, Крипто 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 13:32, РБК и Volkswagen Тиньков назвал единственный способный купить «Тинькофф» банк 13:26, Бизнес Госдума одобрила штрафы за злоупотребление правом на митинги 13:22, Политика Симона Халеп снялась с итогового турнира WTA 13:20, Спорт 12 технологий для шопинга будущего: как не переборщить с инновациями 13:17, Потребрынок  Subaru назвала российские цены на новый Forester 13:16, Авто Верховная рада одобрила передачу Андреевской церкви Константинополю 13:13, Политика Суд обязал бывшего топ-менеджера «Открытия» выплатить банку 43,5 млн руб. 13:10, Финансы Информационное моделирование зданий: как строить быстрее и дешевле 13:08, РБК и Schneider Electric Spiegel узнал о расследовании в отношении министра обороны Германии 13:03, Политика «Яндекс.Такси» купил сервис доставки наборов продуктов «Партия еды» 13:00, Бизнес Более половины россиян отказались переплачивать за экологичность бензина 12:59, Общество Принятый за устроившего стрельбу в Керчи студент обратился в полицию 12:57, Общество
Правила поисков жизни во вселенной Юрия Мильнера
Премия РБК, 13:37
0
Правила поисков жизни во вселенной Юрия Мильнера
Юрий Мильнер (Фото: David Paul Morris / Bloomberg)

Юрий Мильнер получил Премию РБК в 2014 году, а в 2015-м был снова на нее номинирован — в то же время, когда самый известный российский технологический инвестор объявил о запуске программы по поиску жизни во вселенной.

В апреле журнал РБК узнал, как продвигается этот проект и откуда в жизни инвестора вообще взялся космос. Для тех, кто пропустил, — восемь правил, которыми Юрий Мильнер руководствуется в поисках инопланетной жизни и которые могут пригодиться не только в космосе, но и в бизнесе и инвестициях.

Следовать за мечтой

«Космос — это судьба. Я родился в академической семье, физфак МГУ, книги Иосифа Шкловского читал, «Вселенная, жизнь, разум» — помните такую книгу? Все идет оттуда. Дальше — отклонение от физической траектории: бизнес-школа, бизнес, технологии, интернет, инвестиции и сохранение все-таки детской мечты, связанной со Вселенной и космосом».

Не жалеть денег на важное

«Для меня в отличие от тех же Маска и Безоса основная идея все-таки поиски жизни во Вселенной. Для меня космос — это средство, а не цель. В том, что я делаю non profit, все вертится вокруг life in the Universe, жизни во Вселенной».

Анализировать факты

«Если задумываться о жизни во Вселенной, все сразу распадается на две большие подгруппы. Первая — разумная жизнь, вторая — жизнь вообще, любые ее виды…Если удастся обнаружить независимо возникшую жизнь, даже на уровне простой жизни, бактериальной, если удастся обнаружить в Солнечной системе «второе создание», second creation, это может иметь фундаментальные последствия для поиска жизни во Вселенной в целом. Это будет означать, что жизнь, скорее всего, очень распространена. Намного больше, чем мы раньше предполагали».

Рассуждать логически

«Разумная цивилизация, скорее всего, тоже будет использовать радио и лазеры, потому что это естественный и дешевый способ коммуникации. Они, как мы сейчас, будут излучать в пространство — телевидение, переговоры со спутниками с Земли, отслеживание самолетов радарами и т.д. С помощью достаточно серьезного радиотелескопа, который даже наша цивилизация уже может себе позволить, такое излучение можно засечь на большом расстоянии».

Ставить большие цели

«Мы хотим внимательно посмотреть на миллион близлежащих к Солнцу звезд и сто ближайших к Млечному Пути галактик. Уже смотрели на галактику Андромеды, например».

Находить нестандартные решения трудных задач

«Дальше возникает вопрос: а есть ли такие места внутри Солнечной системы, где может существовать жизнь? Анализ показывает, что такие места есть и их несколько. Например, спутник Сатурна Энцелад... Первое — подо льдом на этом спутнике находится жидкий океан. Второе — и это наиболее драматично и удивительно — в этом льду есть трещины, и через эти трещины в космос вырываются всплески, фонтаны на 200 км вверх. И появляется удивительная возможность, пролетев через этот фонтан, взять пробу воды, без того чтобы бурить лед».

Во всем искать собственный подход

«Илон Маск доказал, что частные предприниматели могут за сравнительно небольшие средства делать какие-то вещи в космосе. Мне было бы интересно продемонстрировать, что частными инвестициями можно что-то делать, интересную науку в космосе. Этим частные предприниматели почти не занимаются — сейчас почти все, что происходит в космосе и не финансируется государством, имеет все-таки коммерческую природу. А если мы говорим про фундаментальные исследования, это все-таки благотворительность. И здесь, мне кажется, есть возможность показать, что с бюджетами намного меньшими, чем у государственных космических агентств, можно делать что-то интересное именно в научном плане».

Смело смотреть в будущее

«Если удастся обнаружить независимо возникшую жизнь в Солнечной системе, это может иметь фундаментальные последствия для поиска жизни во Вселенной в целом. Это будет означать, что жизнь, скорее всего, очень распространена. Намного больше, чем мы раньше предполагали. И если в одном месте она может возникнуть дважды, независимо друг от друга, это будет говорить о том, что жизнь фактически появляется автоматически, если есть приемлемые условия».

Полное интервью читайте в журнале РБК

Теги: Юрий Мильнер
Премия РБК 2018: О главной награде за достижения российского бизнеса
Главное
Адвокат заявил об оправдании фигурантов дела «русской мафии» в Испании Общество
«Газпром» станет совладельцем одного из своих крупнейших подрядчиков Бизнес
Суд Швейцарии разрешил украинским фирмам добиваться компенсаций за Крым Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter