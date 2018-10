Правила поисков жизни во вселенной Юрия Мильнера

Юрий Мильнер (Фото: David Paul Morris / Bloomberg)

Юрий Мильнер получил Премию РБК в 2014 году, а в 2015-м был снова на нее номинирован — в то же время, когда самый известный российский технологический инвестор объявил о запуске программы по поиску жизни во вселенной.

В апреле журнал РБК узнал, как продвигается этот проект и откуда в жизни инвестора вообще взялся космос. Для тех, кто пропустил, — восемь правил, которыми Юрий Мильнер руководствуется в поисках инопланетной жизни и которые могут пригодиться не только в космосе, но и в бизнесе и инвестициях.

Следовать за мечтой

«Космос — это судьба. Я родился в академической семье, физфак МГУ, книги Иосифа Шкловского читал, «Вселенная, жизнь, разум» — помните такую книгу? Все идет оттуда. Дальше — отклонение от физической траектории: бизнес-школа, бизнес, технологии, интернет, инвестиции и сохранение все-таки детской мечты, связанной со Вселенной и космосом».

Не жалеть денег на важное

«Для меня в отличие от тех же Маска и Безоса основная идея все-таки поиски жизни во Вселенной. Для меня космос — это средство, а не цель. В том, что я делаю non profit, все вертится вокруг life in the Universe, жизни во Вселенной».

Анализировать факты

«Если задумываться о жизни во Вселенной, все сразу распадается на две большие подгруппы. Первая — разумная жизнь, вторая — жизнь вообще, любые ее виды…Если удастся обнаружить независимо возникшую жизнь, даже на уровне простой жизни, бактериальной, если удастся обнаружить в Солнечной системе «второе создание», second creation, это может иметь фундаментальные последствия для поиска жизни во Вселенной в целом. Это будет означать, что жизнь, скорее всего, очень распространена. Намного больше, чем мы раньше предполагали».

Рассуждать логически

«Разумная цивилизация, скорее всего, тоже будет использовать радио и лазеры, потому что это естественный и дешевый способ коммуникации. Они, как мы сейчас, будут излучать в пространство — телевидение, переговоры со спутниками с Земли, отслеживание самолетов радарами и т.д. С помощью достаточно серьезного радиотелескопа, который даже наша цивилизация уже может себе позволить, такое излучение можно засечь на большом расстоянии».

Ставить большие цели

«Мы хотим внимательно посмотреть на миллион близлежащих к Солнцу звезд и сто ближайших к Млечному Пути галактик. Уже смотрели на галактику Андромеды, например».

Находить нестандартные решения трудных задач

«Дальше возникает вопрос: а есть ли такие места внутри Солнечной системы, где может существовать жизнь? Анализ показывает, что такие места есть и их несколько. Например, спутник Сатурна Энцелад... Первое — подо льдом на этом спутнике находится жидкий океан. Второе — и это наиболее драматично и удивительно — в этом льду есть трещины, и через эти трещины в космос вырываются всплески, фонтаны на 200 км вверх. И появляется удивительная возможность, пролетев через этот фонтан, взять пробу воды, без того чтобы бурить лед».

Во всем искать собственный подход

«Илон Маск доказал, что частные предприниматели могут за сравнительно небольшие средства делать какие-то вещи в космосе. Мне было бы интересно продемонстрировать, что частными инвестициями можно что-то делать, интересную науку в космосе. Этим частные предприниматели почти не занимаются — сейчас почти все, что происходит в космосе и не финансируется государством, имеет все-таки коммерческую природу. А если мы говорим про фундаментальные исследования, это все-таки благотворительность. И здесь, мне кажется, есть возможность показать, что с бюджетами намного меньшими, чем у государственных космических агентств, можно делать что-то интересное именно в научном плане».

Смело смотреть в будущее

«Если удастся обнаружить независимо возникшую жизнь в Солнечной системе, это может иметь фундаментальные последствия для поиска жизни во Вселенной в целом. Это будет означать, что жизнь, скорее всего, очень распространена. Намного больше, чем мы раньше предполагали. И если в одном месте она может возникнуть дважды, независимо друг от друга, это будет говорить о том, что жизнь фактически появляется автоматически, если есть приемлемые условия».

