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Глава ФАС назвал сроки принятия новых мер по регулированию Рунета
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Глава ФАС назвал сроки принятия новых мер по регулированию Рунета
Технологии и медиа, 10:30
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Глава ФАС назвал сроки принятия новых мер по регулированию Рунета
Работа над пятым антимонопольным пакетом, который предложит меры по регулированию Рунета, закончится весной 2019 года, а поправки вступят в силу к 2020 году. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил глава ФАС Игорь Артемьев
Игорь Артемьев (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Новые поправки в закон «О защите конкуренции» заработают к 1 января 2020 года, рассказал глава ФАС Игорь Артемьев в интервью телеканалу РБК. Он отметил, что сроки принятия поправок зависят от позиций Госдумы и депутатов, а также отношения политических партий к законопроекту. «Мы традиционно в Государственной думе чувствуем поддержку депутатов», — указал Артемьев.

По его словам, поправки поддерживает большинство рыночных структур, работающих в ИT-сфере. Если правительство окончательно одобрит законопроект, он будет закончен к весне 2019 года, пояснил глава ФАС. «Как обычно, для сложных законов дается не меньше трех месяцев, а то и полугода переходного периода до вступления его в силу. То есть, полноценно, я думаю, что к 1 января 2020 года он заработает и будет приносить свое благо», — прогнозирует он.

ФАС представила пятый антимонопольный пакет в начале года. Поправки направлены на регулирование новых цифровых рынков. Законопроект предполагает возможность отнести к доминирующим субъектам владельцев крупных инфраструктурных, а также интернет-платформ; предлагает обеспечить недискриминационный доступ к большим данным; антимонопольное регулирование можно будет распространять на результаты интеллектуальной деятельности (произведения науки, литературы, программы, базы данных, изобретения, товарные знаки и др.) и ряд других нововведений.

Весной 2018 года против законопроекта выступил интернет-холдинг Mail.Ru Group. Его гендиректор Борис Добродеев написал письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором указал, что поправки продвигают интересы «отдельной незначительной части интернет-бизнеса» и помешают развитию в России компаний в области интернет-коммуникций, которые будут конкурентоспособны на мировом рынке. В октябре 2018 года пятый антимонопольный пакет получил отрицательный отзыв от Минэкономразвития. Ведомство посчитало предложенные поправки недостаточно обоснованными. В отзыве отмечалось, что проект содержит избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц. По мнению министерства, введение поправок в представленном виде привело бы к возникновению необоснованных расходов со стороны предпринимателей и из бюджета страны.

В интервью Артемьев затруднился уточнить, что не понравилось Минэкономразвития больше всего. «Вообще говоря, они должны писать законы. Если мы за них работаем, то поменьше критики, побольше бы конструктива», — указал он. По его словам, смысл пятого антимонопольного пакета заключается в том, чтобы соответствовать тем вызовам, которые предлагают четвертая промышленная революция и совершенствование информационных систем. «Если раньше жулики собирались там где-то в бане и подписывали картельное соглашение повышения цен, то сейчас это делают роботы через интернет. И мы уже ловим этих «цифровых мышей»​. Как правильно сказал один из моих заместителей, нам нужно построить цифрового кота для того, чтоб поймать цифровых мышей», — сказал Артемьев.

Сейчас законопроект дорабатывается в рабочей группе по цифровой экономике при правительственной комиссии. Как сообщала ФАС 29 октября, в целом группа одобрила новый вариант законопроекта.

Автор: Евгения Баленко.
Теги: Федеральная антимонопольная служба , конкуренция , цифровая экономика , глава ФАС Игорь Артемьев ...
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