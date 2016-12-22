ФАС предложила новые основания для блокировки сайтов в Рунете

ФАС хочет блокировать сайты за нарушение их владельцами антимонопольного законодательства. Доступ к такому ресурсу может быть запрещен на срок до 90 дней, что может коснуться и компаний, работающих на цифровых рынках

Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила блокировать сайты операторов связи и интернет-компаний, если они нарушат антимонопольное законодательство и не выполнят предписание ведомства. Соответствующая норма содержится в тексте поправок в Административный кодекс, опубликованном на портале Regulation.gov.ru.

Под действие законопроекта подпадают операторы информационных систем и организаторы распространения информации (ОРИ). Операторы информационных систем — это широкое понятие, под него могут подпасть и операторы связи, и владельцы сайтов, отметил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. К ОРИ относятся соцсети, мессенджеры, сервисы электронной почты и другие площадки, позволяющие обмениваться сообщениями в интернете. ФАС предложила ограничить указанным лицам «доступ к информационным системам или программам для электронных вычислительных машин за совершение административных правонарушений против порядка управления». Речь идет, например, о нарушении вынесенного ранее предписания госоргана, пояснила руководитель практики уголовного и административного права национальной юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская.

Решение о блокировке доступа на срок до 90 суток сможет принимать суд. При этом ограничение может быть как основным, так и дополнительным административным наказанием, но должно назначаться, «если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели», отмечается в документе. После вступления в силу соответствующего решения суда Роскомнадзор должен потребовать от операторов ограничить доступ к ресурсам нарушителей.

По мнению партнера Bryan Cave Leighton Paisner Russia Екатерины Дедовой, речь идет о блокировке сайтов и каналов в мессенджерах, однако статья сформулирована довольно широко, что позволяет максимально увеличить возможность ее применения», — рассуждает юрист.

По словам Казаряна, документ предлагает блокировать IP-адреса за нарушения, описанные в пятом антимонопольном пакете. Этот пакет поправок ФАС представила в начале года. Они направлены на регулирование новых цифровых рынков. Среди основных предложений — возможность отнести к доминирующим субъектам владельцев крупных инфраструктурных, а также интернет-платформ, недискриминационный доступ к большим данным, антимонопольное регулирование будет распространено на результаты интеллектуальной деятельности (произведения науки, литературы, программы, базы данных, изобретения, товарные знаки и др.).

В начале октября Министерство экономического развития дало отрицательное заключение на документ.

Как говорил РБК представитель ФАС, они намерены дописывать документ в рамках работы над программой «Цифровая экономика». Однако Казарян считает, что поскольку пятый пакет подвергся критике, поправки в Административный кодекс могут остаться на стадии проекта.

Представитель ФАС не ответил на вопросы РБК.

По словам Алены Зеленовской, если законопроект вступит в силу, он может дисциплинировать владельцев сайтов и ОРИ. «Если им будет грозить ограничение доступа к ресурсу на целых три месяца, они будут более сознательно относиться к той информации, которую размещают, и более ответственно к предписанию госорганов», — считает Зеленовская.

Представитель Mail.Ru Group (компания ранее критиковала пятый антимонопольный пакет) назвал ограничение доступа к информационной системе за неисполнение антимонопольного органа «чрезмерным» для ИТ-компаний. «Подобные санкции должны применяться только для нарушений, которые по своей степени тяжести отнесены к уголовно-наказуемым преступлениям, либо к нарушениям, связанным с созданием ресурсов, специально предназначенных для распространения пиратского контента. Мы считаем, что регулировать экономические правонарушения информационных ресурсов необходимо с помощью экономических средств — штрафов», — сказал представитель пресс-службы компании.