Москва и Петербург предложили единое регулирование для курьеров

Власти Москвы и Санкт-Петербурга предложили расширить регулирование работы курьеров на всю страну. Бизнес предлагает взять за основу опыт столицы, но с возможностью для регионов его адаптировать под свою специфику

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России должно появиться единое регулирование работы курьеров на федеральном уровне, заявила руководитель проектов новой мобильности департамента транспорта Москвы Полина Стасюк, выступая на форуме электронной коммерции и ретейла E-Retail Week 2025, передает корреспондент РБК. Она назвала это следующим шагом после введения таких мер в Москве и Санкт-Петербурге.

По ее словам, помимо Москвы и Петербурга, о введении такого регулирования сейчас задумались другие регионы. При этом она отметила, что между крупными и малыми городами есть большая разница — в частности, у последних не всегда есть ресурсы для создания отдельных систем регулирования. Поэтому для федерального регулирования стоит выбрать отдельные общеприменительные практики.

Будущий федеральный закон должен установить принципы и определить, что от отрасли сможет требовать государство, и наделить регионы возможностью выбирать, как именно устанавливать правила работы сервисов доставки, поддержала зампредседателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александра Бахмутская.

«Не все города, как Москва и Петербург, обладают теми возможностями, которые есть у городов федерального значения. И поэтому здесь очень важный нюанс — предусмотреть внутри будущего закона какие-то гибкие моменты, чтобы регионы могли и в части исполнения будущих федеральных требований вносить свои изменения или дополнения или как-то корректировать, поскольку очень много больших, существенных задач, которые были отработаны в Москве, сейчас регионам попросту не под силу», — согласился президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков.

Представители бизнеса, участвующие в обсуждении, в частности «Яндекса», «Купера» и «Вкусвилла», также поддержали это предложение. При этом директор по взаимодействию с органами власти «Купера» Павел Глухов призвал при формулировании законопроекта обратить внимание на то, что не все введенные в столицах требования к курьерам целесообразны для других регионов. Он привел пример, что обязательная установка номеров на транспорт доставщиков не везде логична, так как не во всех городах в целом развита система фиксации нарушений видеокамерами.

Президент МАКС отметил, что не во всех регионах готова как цифровая, так и наземная инфраструктура для переноса полноценного регулирования по примеру Москвы и Петербурга. Это, по его словам, также надо учесть при создании федерального регулирования.

Бахмутская также указала, что Санкт-Петербургу сейчас не хватает сотрудников, которые проверяют курьеров. Поэтому власти города хотели бы перевести часть правонарушений в автоматическую фиксацию и считают это вопросом федерального законодательства.

Вопрос регулирования доставки на уровне страны требует дополнительного обсуждения с рынком, поделилась с РБК вице-президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Лия Левинбук. По ее мнению, «федеральный зонтик» регулирования экспресс-доставки может быть более эффективен и экономически целесообразен для всех сторон, чем введение отдельных норм в 89 разных регионах.

Как регулируют работу курьеров

Введение регулирования курьерской деятельности в Москве стали обсуждать в начале 2024 года. В мае того же года столичные власти утвердили стандарт работы курьерских сервисов, который предполагает требования к проверке личности, внешнего вида, сумки курьера, транспортного средства и развитию инфраструктуры. Для плавной адаптации бизнеса запуск регулирования был разделен на три этапа в течение 14 месяцев.

В середине июня 2025 года требования к курьерам закрепили и в Санкт-Петербурге: курьерам предписали иметь опрятный вид, светоотражающие элементы и идентификационный номер на одежде, термосумке и транспорте. Скорость на тротуарах и в пешеходных зонах была ограничена до 10 км/ч, а движение по ряду улиц в семи районах города с большим количеством пешеходов полностью запрещено. При этом на исполнение этих требований дали только месяц, что вызвало критику бизнеса. Так, несколько профильных ассоциаций обращались к властям города с просьбой ввести мораторий на штрафы за нарушения нового регулирования сотрудниками доставки.

Выполняя требования Москвы и Санкт-Петербурга, бизнес начал борьбу сначала с «ржавыми колхозниками», а после вступил в «банановые войны», когда курьеров приходилось убеждать использовать хороший чистый транспорт со специальным крепежом для сумки, а не использовать картонные коробки от бананов, чтобы сумка держалась, вспомнил замдиректора по взаимодействию с органами власти сервисов электронной коммерции «Яндекса» Максим Рожнев.

В августе правительство Петербурга запретило мигрантам работать в доставке наряду с такси. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил решение борьбой с теневой занятостью и целью повысить качество и безопасность услуг в курьерском секторе и создать новые рабочие места для российских граждан. Бизнес также негативно отреагировал на решение, предупредив о риске роста цен на услуги доставки на фоне дефицита кадров в отрасли.