Власти предложили отрегулировать деятельность курьеров

Дептранс и бизнес обсуждают развитие и регулирование курьерских сервисов. В числе обсуждаемых тем: система передвижения и учета курьеров, единая проверка знаний ПДД и фиксация городскими камерами

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Департамент транспорта Москвы, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и крупнейшие игроки рынка доставки на встрече 30 января обсуждали стандарт работы курьерских сервисов и их дальнейшее развитие, рассказали РБК несколько источников.

По словам одного из них, дептранс планирует создать систему регистрации и учета курьеров, которая будет контролировать время работы, перемещения и другие параметры. Также предлагается проводить единое тестирование на знание правил безопасного вождения и фиксировать городскими камерами ID курьеров по номерам на сумках и форме. По словам другого собеседника, среди звучавших предложений — сверять планы открытия дарксторов (места хранения и сбора заказов) с городскими властями для развития транспортной инфраструктуры вокруг них.

Один из источников говорит, что речь на встрече шла о саморегулировании и договоренностях с регулятором, а не о законодательных изменениях. Но, по словам представителя сети «Вкусвилл» (компания участвовала в обсуждении), сейчас разрабатываются нормативно-правовые документы, предусматривающие в том числе регулирование деятельности курьеров. Помимо этой компании, по словам источников РБК, во встрече участвовали представители «Яндекс Еды», Ozon fresh, «СберМаркета», «Самоката», «Магнита», X5 Group, Dodo Brands и «Кухни на районе».

Представитель дептранса подтвердил, что в конце января состоялась первая очная встреча рабочей группы. Он отметил, что онлайн-сервисы сейчас активно развиваются и растет доля курьерских служб в общем числе поездок на средствах индивидуальной мобильности (СИМ; электросамокаты, электровелосипеды и т.п.), и подчеркнул, что важно, чтобы доставки и поездки были безопасными для всех участников дорожного движения.

Дептранс предлагает ввести ограничения, аналогичные установленным для арендуемых самокатов. «Мы видим, что преимущественный способ передвижения курьеров сегодня — это велосипеды и средства индивидуальной мобильности. Поэтому считаем важным, чтобы транспорт сотрудника соответствовал основным требованиям безопасности, которые предъявляются к СИМ: соблюдение правил парковки, встроенный ограничитель скорости до 25 км/ч и передача телематики поездок, которая позволяет СИМ автоматически замедляться в установленных медленных зонах», — рассказал представитель департамента. Планируется ли разработка отдельного законопроекта для регулирования деятельности курьеров, он не уточнил.

По словам представителя «Вкусвилла», запрос на сотрудничество со стороны дептранса поступил к ним еще в сентябре 2023 года. «Мы понимаем, что курьерские сервисы оказывают влияние на дорожную ситуацию и обстановку в городах. Знаем, что наших покупателей волнует вопрос регулирования электровелосипедов. Внутри компании мы уже приступили к реализации проекта по внедрению мер, которые позволят сделать деятельность курьеров более безопасной для них самих и других участников дорожного движения, а также наладить взаимовыгодное сотрудничество бизнеса и регулирующих органов», — сообщил представитель компании.

Представители «Самоката» и «Кухни на районе» не ответили на запрос РБК. В остальных перечисленных компаниях отказались от комментариев.

Какие есть правила для СИМ С марта 2023 года действуют поправки в ПДД, по которым максимальная скорость передвижения на СИМ должна составлять не более 25 км/ч, а их вес — не более 35 кг. При передвижении по тротуарам за пешеходами закрепили приоритет над водителями СИМ. Сейчас движение для СИМ регулируют специальными дорожными знаками. Новые правила не распространяются на обычные самокаты и роликовые коньки. В октябре Минтранс опубликовал проект постановления правительства об использовании госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» для принудительного регулирования скорости СИМ в определенных зонах. За девять месяцев 2023 года в России произошло 2647 аварий с участием СИМ, в которых погиб 31 человек. За аналогичный период 2022-го произошло 838 таких ДТП, погибли 19 человек.

Какими могут быть последствия регулирования

Источники РБК на рынке указывают на риски в обсуждаемых инициативах. Резкое введение «жесткого» регулирования может ограничить легкий доступ в профессию, что усилит дефицит кадров в отрасли и приведет к росту стоимости доставок, указал один из них.

По оценке Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС), в 2023 году в курьерской доставке были заняты около 1,2 млн человек, а дефицит составил не менее 100 тыс. человек. По прогнозу этой организации, в текущем году дефицит в секторе вырастет до 250–300 тыс. По словам президента МАКС Александра Митюкова, большинство сервисов доставки, ретейлеров и логистических компаний в 2023 году отметили рост затрат на исполнителей из-за высокого спроса на услуги доставки.

Один из собеседников на рынке также говорит, что получение разрешительных справок для постановки на учет среди курьеров может вызвать сложности, особенно у мигрантов, из-за чего кадры будут переходить из белых сервисов в серые. Также требования к интеграции с городскими сервисами могут оказаться невыполнимыми для небольших курьерских сервисов. «Важно не допустить ситуации, когда в результате активных регуляторных мер мы можем получить схлопывание малого бизнеса из сектора курьерской доставки, увеличение дефицита кадров и массу других вопросов», — согласен Александр Митюков.

Кроме того, несколько собеседников РБК указывают на риск утечек — при создании единой системы в одном месте будут собирать персональные данные курьеров, геолокацию и маршруты.

Наконец, источник на рынке логистики настаивает, что создание новых дарксторов сложно планировать на горизонте двух и более лет, это происходит более оперативно, и такие планы сложно будет сверять с городскими властями.