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Кавказ обогнал остальную Россию по телесмотрению боя Нурмагомедова
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Кавказ обогнал остальную Россию по телесмотрению боя Нурмагомедова
Технологии и медиа, 09 окт, 23:20
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Кавказ обогнал остальную Россию по телесмотрению боя Нурмагомедова
Доля прямой телетрансляции «Матч ТВ», в рамках которой прошел бой Нурмагомедова и Макгрегора, среди жителей Северного Кавказа составила почти 80% в целевой аудитории этого вещателя. Это в полтора раза выше, чем в среднем по России
Фото: John Locher / AP

Серия поединков по смешанным единоборствам UFC, которая прошла 7 октября, собрала у экранов 78,9% смотревших в республиках Северного Кавказа мужчин в возрасте от 14 до 59 лет. Титульным боем этой серии стали встреча россиянина Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом свидетельствуют данные измерений Mediascope, предоставленных РБК телеканалом «Матч ТВ».

Мужчины от 14 до 59 лет являются целевой аудиторией телеканала «Матч ТВ», который вел прямую трансляцию поединков.

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Показатель в 78,9% - это в полтора раза выше, чем в целом по России — средняя доля этой трансляции в указанной целевой аудитории по стране составила составила 51,8%. Во время боя Нурмагомедова с Макгрегором показатель достиг 60,4%.

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​Ранее стали известны предварительные данные о том, как смотрели эту трансляцию  жители Москвы. Так, серия поединков по смешанным единоборствам UFC привлекла более 305 тыс. человек или 37,8% всех находившихся в это время у экранов телезрителей старше четырех лет.

В серии поединков состоялись бои Тони Мартина и Райана ЛаФлэра, Тони Фергюсона и Энтони Петтиса, Доминика Рейера и Овинса Сен Прё и т.д.​ В титульном бое Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC. Фоторепортаж Еще 10 фото
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Авторы: Маргарита Девяткина, Мария Истомина.
Теги: телетрансляция
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