«Реванш продается»: западные СМИ — о бое Нурмагомедова и Макгрегора

Бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором завершился массовой дракой, спровоцированной спортсменами. Что пишут об этом западные СМИ — в обзоре РБК

Фото: John Locher / AP

The Washington Post, США

«Драка стала ужасным окончанием боя, который должен был сделать из Нурмагомедова суперзвезду. Уверенная победа над самой большой звездой UFC, Макгрегором, должна была закончиться коронацией, а не задержаниями.

<…>

Странно, но это цирковое представление, которым закончился бой, отвлекло внимание от проигрыша Макгрегора. Главная звезда UFC покинула бой в окружении фанатов, сочувствующих ему, после нападений Нурмагомедова и членов его команды.

Безусловно, сторонники Макгрегора будут убеждать себя в том, что его выступление в субботу было таким сдержанным из-за двухлетнего отсутствия на октагоне. И его следующее выступление, будет ли оно против Нурмагомедова, Фергюсона (Тони Фергюсон — американский боец смешанного стиля, выступающий под эгидой UFC в легкой весовой категории. — РБК) или кого-то еще, они будут ждать еще с большим нетерпением.

Что же касается Нурмагомедова, он, безусловно, будет рад заработать на еще одном бое против Макрегора. Но после того, что случилось в субботу, он, кажется, задумался, что ему вообще повезет сразиться хоть с кем-нибудь, где-нибудь и когда-нибудь».

ESPN, США

«То, что произошло после главного события UFC, не повредит смешанным единоборствам и не повлияет на репутацию соревнования.

<…>

Кажется более вероятным, что большинство зрителей — целевая аудитория UFC, которые нисколько не возражают против того, чтобы посмотреть еще на один бой за уплаченные деньги. Случившееся скорее плюс для ММА. В понедельник некоторые ток-шоу осудят выходку, случившуюся после боя, но к тому времени, когда UFC начнет говорить о матче-реванше, мы все будем готовы вернуться и пускать слюни на экраны. Реванш хорошо продается. так что, когда пыль осядет, эту ночь не станут считать худшей в истории UFC.

<…>

Драка после боя была во многих аспектах откровенно суперразочаровывающей. потому что субботний титульный бой был так хорош. Это было блестяще. Он был воплощением того, что вы надеетесь увидеть в этом виде спорта.

Два элитных борца, которые подошли к этому бою морально и физически подготовленными. После такой победы хотелось услышать, что скажет Хабиб Нурмагомедов. Хотелось услышать, что скажет Конор Макгрегор, который в последнее время говорит все меньше и меньше, и, когда он это делает, кажется, что он пытается продать тебе виски.

Бою предшествовало большое напряжение, но мне хотелось бы, чтобы эта суббота запомнилась только одним этим боем».

«Бой в Лас-Вегасе должен был показать великолепие смешанных единоборств, но из эффектного зрелища превратился в один из самых спорных инцидентов в истории UFC из-за жестоких схваток, последовавших за победой Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором.

Отвратительные финальные моменты боя стали главной темой заголовков газет и поставили ММА в центр внимания, но по худшим причинам. Отсюда вопрос: что дальше?

<…>

Смешанные единоборства и их поклонники прошли долгий и трудный путь, чтобы этот спорт был признан в разных частях света.

<…>

Сцены, подобные тем, что мы видели после боя в Лас-Вегасе, не имеют отношения ни к какому виду спорта, даже такому жесткому, как смешанные единоборства, и только разжигают споры о том, что этот вид спорта должен быть узаконен».

Forbes, США

«Президент UFC​ Дэйна Уайт и другие должностные лица организации держались вдали от самых опасных моментов потасовки. Как только все начало стихать, Уайт направился в сторону октагона, чтобы выглядеть глубоко сожалеющим и невиновным человеком.

На самом деле руководство UFC в этой ситуации можно назвать каким угодно, но только не невиновным. В то время как, несомненно, Нурмагомедов и другие участники потасовки должны понести законное наказание за неподобающие действия, руководство UFC должно взять на себя ответственность за неблагоприятную атмосферу, которую оно не только принимает, но и поощрает».

The Guardian, Великобритания

«В то время как выступление Нурмагомедова в октагоне было безупречным, его выходки после боя запятнали одну из самых главных ночей в истории смешанных боев.

<...>

Хотя UFC вряд ли возьмет на себя ответственность за драку, ясно, что именно эта организация помогла создать почву для случившегося, одобряя рекламные выходки Макгрегора.

За последние несколько лет UFC поощряла сомнительное поведение ирландца и использовала бренд McGregor для продвижения соревнований, невзирая на последствий. В случае с UFC 229 были использованы кадры Макгрегора, атакующего автобусна бруклинской арене Barclays Center, заполненной бойцами UFC, включая Нурмагомедова, для того чтобы продвигать бой и продавать подписки. UFC также не смогла наказать Макгрегора за инцидент, в результате которого два бойца UFC были госпитализированы».