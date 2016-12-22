Mediascope подсчитала московских зрителей боя Нурмагомедова и Макгрегора

По предварительным данным, прямую трансляцию на «Матч ТВ» поединка боя Нурмагомедова и Макгрегора посмотрели в Москве более 300 тыс. человек. В социальной сети «Одноклассники» бой одновременно смотрели до 1,8 млн человек

Хабиб Нурмагомедов (слева) и Конор Макгрегор (Фото: John Locher / AP)

Компания Mediascope предварительно подсчитала число москвичей, посмотревших серию поединков по смешанным единоборствам UFC 7 октября, с титульным боем между россиянином Хабибом Нурмагомедовым с ирландцем Конором Макгрегором. Результаты подсчетов есть в распоряжении РБК.

Прямая трансляция состоялась 7 октября на телеканале «Матч ТВ», она привлекла порядка 305,5 тыс. человек, или 37,8% всех находившихся в это время у экранов телезрителей старше четырех лет. В целевой аудитории канала (мужчины от 14 до 59 лет) доля была выше — 58,8% (194 тыс. человек). Трансляция началась в 5:42 и закончилась в 8:16 (мск).

Нурмагомедов победил Макгрегора и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе. Помимо титульного боя между россиянином и ирландцем, в рамках серии состоялись поединки Тони Мартина и Райана ЛаФлэра, Тони Фергюсона и Энтони Петтиса, Доминика Рейера и Овинса Сен Прё и т.д.

Трансляция поединков велась также на сайте телеканала «Матч ТВ» и на принадлежащем ему ресурсе sportbox.ru. РБК запросил данные онлайн-трансляции боя Нурмагомедов — Макгрегор у пресс-службы «Матч ТВ».

Кроме того, днем 7 октября телеканал «Матч ТВ» показал повтор боя Нурмагомедова и Макгрегора. Повтор поединка был показан с 12:00 до 12:45 и привлек 142 тыс. человек или 5,3% всех телезрителей старше четырех лет. В целевой аудитории канала (мужчины от 14 до 59 лет) доля была выше — 6,3% или 48,2 тыс. человек.

Для сравнения, трансляцию боя Флойда Мейвейзера и Конона Макгрегора на «Первом канале» в августе 2018 года посмотрели 223,5 тыс. москвичей, или 24,8% от всех телезрителей. Прямая трансляция велась 6:30 до 7:57 мск.

Трансляция боя Нурмагомедова и Макгрегора также велась в социальной сети «Одноклассники» — совместно с компанией Telesport соцсеть транслировала все поединки ночи в одном видеопотоке. К концу титульного боя трансляция набрала в сумме более 13 млн просмотров, из них порядка 9 млн просмотров — только поединок Нурмагомедова и Макгрегора, сообщили РБК в «Одноклассниках».

В пиковые моменты бой одновременно смотрели 1,8 млн зрителей.

При этом примерно половину всех просмотров принесли «Однолассникам» незарегистрированные пользователи, которые смотрели бой по прямой ссылке, а также с других площадок, где был размещен видеоплеер социальной сети. Уникальная аудитория среди пользователей социальной сети превысила 3,5 млн пользователей.

Онлайн-трансляция также велась на принадлежащем агентству Telesport сайте silatv.ru. РБК запросил данные у Telesport.