Microsoft назвала стоимость и дату выхода новых Xbox

Предзаказ на новые приставки Xbox стартует 22 сентября. В продаже они появятся в начале ноября

Консоли Xbox Series X и Xbox Series S (Фото: microsoft.com)

Microsoft сообщила о том, что новые игровые консоли Xbox Series X и Xbox Series S появятся в продаже 10 ноября. Предзаказ на устройства нового поколения в России стартует одновременно со всем миром 22 сентября.

В компании заявили, что Xbox Series X, которую разработчики называют «самой быстрой и мощной консолью», ориентировочно будет стоить 26 990 руб. Цена консоли без оптического привода Xbox Series S составит около 45 590 руб.

В Microsoft также анонсировали, что подписка Xbox Game Pass для персональных компьютеров станет доступна по всему мире в виде отдельной подписки 17 сентября. Цена за трехмесячную подписку в России составит 1796,99 руб.

Также стало известно о том, что Xbox заключила партнерское соглашение с известным разработчиком игр Electronic Arts (EA). «Одни из лучших игр EA добавлены в каталог Xbox Game Pass Ultimate», — говорится в сообщении.