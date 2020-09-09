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Microsoft назвала стоимость и дату выхода новых Xbox

Предзаказ на новые приставки Xbox стартует 22 сентября. В продаже они появятся в начале ноября
Консоли Xbox Series X и Xbox Series S
Консоли Xbox Series X и Xbox Series S (Фото: microsoft.com)

Microsoft сообщила о том, что новые игровые консоли Xbox Series X и Xbox Series S появятся в продаже 10 ноября. Предзаказ на устройства нового поколения в России стартует одновременно со всем миром 22 сентября.

В компании заявили, что Xbox Series X, которую разработчики называют «самой быстрой и мощной консолью», ориентировочно будет стоить 26 990 руб. Цена консоли без оптического привода Xbox Series S составит около 45 590 руб.

В Microsoft также анонсировали, что подписка Xbox Game Pass для персональных компьютеров станет доступна по всему мире в виде отдельной подписки 17 сентября. Цена за трехмесячную подписку в России составит 1796,99 руб.

Также стало известно о том, что Xbox заключила партнерское соглашение с известным разработчиком игр Electronic Arts (EA). «Одни из лучших игр EA добавлены в каталог Xbox Game Pass Ultimate», — говорится в сообщении.

Sony впервые показала игровую консоль PlayStation 5
Технологии и медиа
Фото: Issei Kato / Reuters

«Добавление EA Play в подписку Xbox Game Pass подкрепляет наше представление о связи людей с играми, которые они любят, где бы они в них ни играли. После пяти лет работы с игровым сообществом Xbox мы рады дать возможность наслаждаться обеими подписками в новой форме», — заявил вице-президент EA по стратегическому развитию Майк Бланк.

В июне Sony (основной конкурент Microsoft на этом рынке) презентовала консоль нового поколения PlayStation5. Она тоже была представлена в двух версиях: базовой с дисководом и Digital Edition (без дисковода, покупка и загрузка игр возможна только по интернету через PlayStation Store). 

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В середине июля в AliExpress заявили, что во время режима изоляции спрос на игровые приставки и аксессуары к ним в России вырос в четыре раза. Во втором квартале, например, спрос на товары из этой категории вырос на 300% по сравнению с данными прошлого года.

«Рейтинг продаж возглавили консоли от PlayStation — приставки PS Pro 1 Tb GOW + HZD и PS Slim 1 Tb GOW + TLOU + DG. Следом идет консоль Xbox One S 1 Tb», — сообщили в компании.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Microsoft
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