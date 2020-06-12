Технологии и медиа , 12 июн, 00:25
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Sony впервые показала игровую консоль PlayStation 5
Японская компания Sony презентовала игровую консоль нового поколения PlayStation 5 (PS5). Дата старта продаж и стоимость приставки будут анонсированы позднее.
Большая часть презентации была посвящена играм, которые будут доступны на PS5 и поступят в продажу в дату релиза игровой приставки. Неожиданностью для геймеров стал анонс игры «Spider-Man: Miles Morales». Эта игра является продолжением сюжета первой части «Spider-Man», разработанной компанией Insomniac Games, под издательством Sony Interactive Entertainment. Главным персонажем новой игры станет Майлз Моралес, преемник Питера Паркера (Человек-паук).
Также Sony презентовала еще несколько игр, которые выйдут только на PlayStation 5:
- Gran Turismo 7 (автосимулятор);
- Horizon: The Forbidden West (экшен-РПГ);
- GhostWire: Tokyo (экшен от первого лица);
- Demon's Souls (ролевая игра в жанре темного фэнтези);
- Ratchet & Clank Rift Apart (игра для детей);
- Returnal (футуристический триллер).
Материал дополняется.
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