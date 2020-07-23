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Спрос на игровые приставки в пандемию вырос в несколько раз

Эта категория товаров пользовалась особым интересом среди россиян во втором квартале текущего года, когда большинство находилось на самоизоляции. Фактически карантин оживил игровой рынок, который обычно в это время переживает спад
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Во время самоизоляции спрос на игровые приставки и аксессуары к ним у россиян вырос в четыре раза. Во втором квартале этого года спрос на товары из этой категории вырос на 300% по сравнению с данными прошлого года, сообщили РБК в пресс-службе AliExpress Россия.

По мнению аналитиков, в основном на популярность игровых приставок повлияла самоизоляция, на которой россияне находились несколько месяцев.

«Рейтинг продаж возглавили консоли от PlayStation — приставки PS Pro 1 Tb GOW + HZD и PS Slim 1 Tb GOW + TLOU + DG. Следом идет консоль Xbox One S 1 Tb», — сообщили в компании.

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Фото: Issei Kato / Reuters

Аналитики отметили и рост спроса на категорию товаров «Аксессуары», который увеличился на 40%. Среди аксессуаров популярнее всего был геймпад Dualshock 4 Gamepad для приставок PlayStation. На высоких позициях в рейтинге также оказались карты пополнения виртуального счета PlayStation. Как отмечают эксперты, пользователи все больше предпочитают покупать игры онлайн.

«Фактически изоляция оживила игровой рынок, исторически низкий в период с апреля по сентябрь», — уточнили аналитики.

Специалисты AliExpress подчеркнули, что этот год будет знаковым для производителей игровых консолей, которые уже объявили основные характеристики устройств следующего поколения и делают шаг в сторону digital-контента и отказа от физических носителей.

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В марте аналитики Ozon увидели рост спроса на подписки на игровые сервисы и онлайн-кинотеатры на фоне распространения коронавируса COVID-19. Особый интерес у россиян вызвали подписки на сервис для игровой приставки Xbox и пакеты Microsoft Оffice для удаленной работы.

Авторы: Михаил Юшков, Ирина Парфентьева
Теги: AliExpress, игровые приставки, спрос, пандемия
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