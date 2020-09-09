«Роскосмос» опроверг данные об отказе NASA от мест на «Союзе»
Информация об отказе американского космического агентства от места на российском корабле «Союз» для доставки астронавтов на МКС не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в Twitter.
«Это не так. В «Роскосмосе» скоро будут рассмотрены предложения по составам экипажей на МКС, готовящихся к полетам на кораблях «Союз МС» в 2021 году», — говорится в сообщении.
Уточняется, что состав экипажей будет международным. Все детали в госкорпорации пообещали обнародовать после утверждения состава.
Ранее «Роскосмос» опубликовал отчет за 2019 год, в котором сообщалось, что в прошлом году корпорация подготовила проект на оказание услуг по доставке американских астронавтов на МКС осенью 2020 года и весной 2021 года. При этом в NASA пока что подтвердили только покупку места для осеннего старта.