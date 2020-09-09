«Роскосмос» опроверг данные об отказе NASA от мест на «Союзе»

Ранее в отчете госкорпорации за 2019 год говорилось, что NASA не подтвердило покупку мест для своих астронавтов в 2021 году. Россия доставляет американцев на МКС из-за задержек в пилотируемой программе США

Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / ТАСС

Информация об отказе американского космического агентства от места на российском корабле «Союз» для доставки астронавтов на МКС не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в Twitter.

«Это не так. В «Роскосмосе» скоро будут рассмотрены предложения по составам экипажей на МКС, готовящихся к полетам на кораблях «Союз МС» в 2021 году», — говорится в сообщении.

Уточняется, что состав экипажей будет международным. Все детали в госкорпорации пообещали обнародовать после утверждения состава.

Ранее «Роскосмос» опубликовал отчет за 2019 год, в котором сообщалось, что в прошлом году корпорация подготовила проект на оказание услуг по доставке американских астронавтов на МКС осенью 2020 года и весной 2021 года. При этом в NASA пока что подтвердили только покупку места для осеннего старта.