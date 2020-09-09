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«Роскосмос» опроверг данные об отказе NASA от мест на «Союзе»

Ранее в отчете госкорпорации за 2019 год говорилось, что NASA не подтвердило покупку мест для своих астронавтов в 2021 году. Россия доставляет американцев на МКС из-за задержек в пилотируемой программе США
Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / ТАСС
Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / ТАСС

Информация об отказе американского космического агентства от места на российском корабле «Союз» для доставки астронавтов на МКС не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в Twitter.

«Это не так. В «Роскосмосе» скоро будут рассмотрены предложения по составам экипажей на МКС, готовящихся к полетам на кораблях «Союз МС» в 2021 году», — говорится в сообщении.

Уточняется, что состав экипажей будет международным. Все детали в госкорпорации пообещали обнародовать после утверждения состава.

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Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / ТАСС

Ранее «Роскосмос» опубликовал отчет за 2019 год, в котором сообщалось, что в прошлом году корпорация подготовила проект на оказание услуг по доставке американских астронавтов на МКС осенью 2020 года и весной 2021 года. При этом в NASA пока что подтвердили только покупку места для осеннего старта.

В мае NASA сообщало о заключении с Россией договора на покупку одного места на корабле «Союз», запуск которого к МКС планируется этой осенью. Сумма контракта не раскрывалась.

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В октябре прошлого года американское космическое агентство запросило у «Роскосмоса» места на «Союзах» для полетов своих членов экипажа к орбитальной станции в 2020–2021 годах. Места на российских кораблях необходимы США из-за задержек в реализации собственной программы пилотируемых космических кораблей.

30 мая 2020 года компания SpaceX Илона Маска запустила с космодрома на мысе Канаверал ракету Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, на борту которого находились два астронавта. Затем космический грузовик успешно пристыковался к МКС. Этот старт стал первым пилотируемым запуском в США за девять лет.

Автор: Михаил Котляр
Теги: космос, Россия, NASA
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