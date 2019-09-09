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Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
По словам главы Роскомнадзора, соцсеть по жалобе пользователя заблокировала аккаунт Мосгоризбиркома, но проигнорировала обращения ведомства. Facebook имел возможность не распространять политическую рекламу в день тишины, указал он
Александр Жаров (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Распространение политической рекламы в Facebook в день тишины в России — это проявление двойных стандартов со стороны социальной сети. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По его словам, в результате одного из обращений от пользователя Facebook был заблокирован аккаунт Мосгоризбиркома. «В то же время та реклама, которая относится к категории политической и по поводу которой высказался Роскомнадзор, Общественная палата, парламент Российской Федерации, — с ней ничего не произошло», — констатировал чиновник Жаров.

Facebook, отвечая на обвинения во вмешательстве в выборы, отметила, что если бы получила обращение о нарушении местного законодательства, то в положенные сроки приняла бы решение по поводу политической рекламы.

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Глава Роскомнадзора также считает, что Facebook и Google имели возможность не распространять политическую рекламу в день тишины и день выборов. «Независимо от того, кто давал рекламу, инструментарий был у этих двух компаний, — заявил он ТАСС. — Тем не менее политическая реклама у той и другой компании присутствовала».

Как заявил Жаров, в эти дни можно было увидеть, что на  одинаковые поисковые запросы в Google и «Яндексе» была разная выдача. По словам главы Роскомнадзора, в выдаче Google присутствовали рекламные ресурсы, а у «Яндекса» была «абсолютно релевантная выдача, присутствовали все — и Мосгоризбирком, и другие сайты».

День тишины в России в этом году выпал на 7 сентября. Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».

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Тем не менее, как заявило ведомство, в день тишины во время мониторинга средств массовой коммуникации были выявлены случаи распространения подобной рекламы. Роскомнадзор назвал эти действия иностранных компаний недопустимыми и заявил, что их можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела страны.

В Google в ответ на это указали, что поддерживают ответственную политическую рекламу и ожидают, что она будет соответствовать местным законодательным требованиям. Компания не уточнила, занималась ли ее распространением в день тишины или нет. В Facebook отметили, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства несут рекламодатели, однако соцсеть разбирается с обращениями о нарушениях.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Роскомнадзор, Facebook, Google, политическая реклама
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