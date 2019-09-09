Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы

По словам главы Роскомнадзора, соцсеть по жалобе пользователя заблокировала аккаунт Мосгоризбиркома, но проигнорировала обращения ведомства. Facebook имел возможность не распространять политическую рекламу в день тишины, указал он

Александр Жаров (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Распространение политической рекламы в Facebook в день тишины в России — это проявление двойных стандартов со стороны социальной сети. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По его словам, в результате одного из обращений от пользователя Facebook был заблокирован аккаунт Мосгоризбиркома. «В то же время та реклама, которая относится к категории политической и по поводу которой высказался Роскомнадзор, Общественная палата, парламент Российской Федерации, — с ней ничего не произошло», — констатировал чиновник Жаров.

Facebook, отвечая на обвинения во вмешательстве в выборы, отметила, что если бы получила обращение о нарушении местного законодательства, то в положенные сроки приняла бы решение по поводу политической рекламы.

Глава Роскомнадзора также считает, что Facebook и Google имели возможность не распространять политическую рекламу в день тишины и день выборов. «Независимо от того, кто давал рекламу, инструментарий был у этих двух компаний, — заявил он ТАСС. — Тем не менее политическая реклама у той и другой компании присутствовала».