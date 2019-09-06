Роскомнадзор напомнил Facebook и Google о запрете агитации перед выборами

Роскомнадзор напомнил Facebook и Google о запрете агитации перед выборами

Роскомнадзор напомнил поисковику Google и соцсетям YouTube, Facebook и Instagram о запрете политической рекламы на площадках 7–8 сентября. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

«Необходимо принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках», — подчеркивает надзорное ведомство.

В ведомстве добавили, что в противном случае Россия воспримет это как вмешательство во внутренние дела государства и «враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов».

Единый день голосования пройдет в России 8 сентября, в общей сложности в этот день намечены более 15 тыс. выборов различного уровня, в том числе выборы глав регионов в 16 субъектах Федерации, городских дум в 22 городах и выборы глав муниципальных образований — в трех.