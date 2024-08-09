Пользователи Signal в России сообщили о сбоях в работе мессенджера
Пользователи в России столкнулись со сбоями в работе мессенджера Signal свидетельствуют данные сервисов «Сбой.рф» и Downradar.
Жалобы на работу приложения начались утром 9 августа. Пользователи «Сбой.рф» оставили более 2 тыс. сообщений о сбоях в работе сервиса.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Роскомнадзора.
Signal — приложение для безопасного обмена мгновенными сообщениями и интернет-телефонии со свободным и открытым исходным кодом. В приложении Signal используется разработанный Open Whisper Systems протокол сквозного шифрования Signal Protocol.
Накануне пользователи в России также жаловались на сбои при попытке открыть приложение YouTube. Проблемы с доступом к сервису в России наблюдаются с начала месяца. У некоторых россиян перестали воспроизводиться видео в высоком качестве (1080р и выше) в большинстве популярных браузеров на десктопах.
«Ростелеком» объяснял ситуацию проблемами с оборудованием Google, которая с 2022 года, после начала военных действий на Украине, не занимается его обновлением. В Google ответили, что «это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны».
В июле глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о «деградации» качества работы сервиса и назвал это вынужденным шагом из-за «антироссийской политики» материнской компании Google. Позже он объяснил падение скорости загрузки видео на YouTube проблемами с хранением данных в российских дата-центрах.
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