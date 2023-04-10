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Политика ,  
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Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Twitter

Роскомнадзор: Twitter не удалил запрещенные материалы, оснований для снятия блокировки нет
Депутат Горелкин предлагал снять блокировку, так как Twitter восстановил доступ к аккаунтам российских ведомств. Однако в Роскомнадзоре заявили, что соцсеть так и не удалила запрещенные материалы, включая фейки о спецоперации
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов сейчас нет, заявили в Роскомнадзоре. Так, администрация Twitter не удалила 1,3 тыс. запрещенных в России материалов, отметили в ведомстве.

Твиты, к которым у Роскомнадзора есть претензии, содержат детскую порнографию, «наркотический и суицидальный контент», призывы к участию в массовых беспорядках, сообщения экстремистских организаций, фейки о военной операции на Украине. В Twitter «продолжается распространение и иного деструктивного контента, противоречащего традиционным российским духовно-нравственным ценностям», отмечает регулятор.

В Роскомнадзоре считают, что у российских пользователей нет недостатка в информации «благодаря отечественным социальным сервисам».

Twitter заблокирован в России с 4 марта прошлого года на основании требования Генпрокуратуры. До этого Роскомнадзор замедлял работу соцсети. Ведомство обещало снять ограничения, если соцсеть удалит все запрещенные материалы и прекратит участие в «информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму». Роскомнадзор также отмечал, что Twitter не выполнил некоторые требования закона «О приземлении», обязывающего IT-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей открывать в России филиал, уполномоченное юридическое лицо или представительство.

На прошлой неделе Twitter вернул доступ к аккаунтам российских ведомств и посольств. После этого замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил снять блокировку с сервиса микроблогов.

Горелкин считает нужным учесть «новую политику нового руководства» Twitter — команды предпринимателя Илона Маска. «Если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ», — заявил законодатель. По его мнению, такой шаг позволит использовать Twitter как площадку для «объяснения западной аудитории позиции России».

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Роскомнадзор Twitter блокировка
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