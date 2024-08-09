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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Эксклюзив

Бакальчук раскрыла сумму выплат после пожара в Шушарах

Бакальчук: Wildberries выплатил 34,9 млрд руб. после пожара в Шушарах
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Объединение и развод в Wildberries
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Эксклюзивы РБК
Сумма выплат пострадавшим после пожара на складе в Шушарах продавцам Wildberries составила почти 35 млрд руб., рассказала РБК Татьяна Бакальчук. Новые склады будут строиться по более современным нормам

Wildberries уже выплатил продавцам 95% ущерба на товары селлеров после пожара в Шушарах. Об этом в интервью РБК сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук. Общая сумма выплат составила 34,9 млрд руб.

Выплаты селлерам, по словам Татьяны Бакальчук, практически завершены, это удалось сделать раньше, чем планировалось. «Мы перечислим компенсацию всем продавцам — независимо от масштаба их потерь, — отметила Бакальчук. — А в случае, если селлер не согласен, он может сообщить о расхождениях — такие обращения специалисты поддержки разбирают индивидуально».

Полный текст интервью с Татьяной Бакальчук, основательницей и гендиректором Wildberries, и Робертом Мирзояном, исполнительным директором группы Russ, будет опубликован в 7:00 по московскому времени.

Пожар на складе в Шушарах под Санкт-Петербургом произошел 13 января 2024 года. Площадь сгоревшего склада составила 112 тыс. кв. м. Ликвидировать открытое горение удалось только на следующий день. В петербургском Госстройнадзоре тогда сообщали, что склад работал без разрешения на ввод в эксплуатацию. В самом Wildberries же утверждали, что Госстройнадзор выдал заключение о соответствии склада всем требованиям, в том числе пожарным.

Договор страхования товара в Шушарах был заключен на период его хранения и перевозки, продолжила Бакальчук. Вопрос страхования, по ее словам, никак не повлиял выполнение обязательств маркетплейса перед партнерами. «Что касается страхования имущества Wildberries, эту информацию мы не можем разглашать в рамках действующих договорных отношений», — добавила Бакальчук.

Сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован
Бизнес
Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Ранее Forbes со ссылкой на источники писал, что возможные сложности с силовыми и надзорными органами из-за пожара на складе в Шушарах могли быть одной из причин сделки по объединению Wildberries с оператором наружной рекламы Russ, о которой было официально объявлено в июне 2024 года. Издание утверждало, что представители Russ могли помочь «решить проблему на самом высоком уровне в обмен на долю в бизнесе». В созданном в рамках объединенной компаний совместном предприятии ООО «РВБ» на долю Russ приходится 35%, остальные 65% принадлежат Wildberries. Бизнес маркетплейса практически полностью переоформлен на новое юрлицо.

В разговоре с РБК Бакальчук опровергла теорию об участии управленцев Russ в разрешении последствий пожара. «К переговорам детальным (об объединении с Russ. — РБК) мы приступили только в феврале, уже после пожара, — добавила она. — А первую компенсацию мы перечислили 15 января — через день после происшествия: нам было важно начать процесс выплат как можно быстрее. Компания продолжила перечислять транши еженедельно».

Роберт Мирзоян, исполнительный директор Russ и гендиректор объединенной компании, также отметил, что на новых складах Wildberries будет применяться другая, «более современная технология пожарной безопасности». «Это необходимо, — заявил он. — Сейчас все соответствует нормативным требованиям, но технологии не стоят на месте».

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Wildberries Russ Outdoor Татьяна Бакальчук пожары
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