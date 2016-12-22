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Юлиана Слащева — РБК: «2018 год «Союзмультфильм» закончит в плюсе»
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Юлиана Слащева — РБК: «2018 год «Союзмультфильм» закончит в плюсе»
Премия РБК, 18:37
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Юлиана Слащева — РБК: «2018 год «Союзмультфильм» закончит в плюсе»
Юлиана Слащева, председатель правления киностудии «Союзмультфильм», вышла в финал Премии РБК 2018 в номинации «Менеджер». В интервью РБК она рассказала о том, как ей удалось вывести федеральную компанию из затянувшегося кризиса
00:15 О менеджменте в сфере искусства и культуры
01:28 О показателях в 2018 году
02:55 Об интернет-правах
04:00 Об отказе от государственных субсидий
04:50 О поддержке со стороны Минкультуры
06:51 О долгах и источниках доходов
08:50 О работе «Союзмультфильма»
10:17 О пользе критики
Видео: Телеканал РБК

«Союзмультфильм» находился в кризисе больше десяти лет, отметила Юлиана Слащева: «Когда вы приходите управлять корпорацией, она обычно достается вам в достаточно хорошем состоянии — она частная, за ней следят акционеры, учредители, ей кто-то до вас управлял. Чуть лучше, чуть хуже, но тем не менее. А «Союзмульфильм» достался мне в совершенно предбанкротном состоянии».

Основной доход пока приносит продажа прав на «Золотую коллекцию» студии: вклад этой статьи составляет 85% поступлений. «Чтобы начать зарабатывать на современной авторской анимации, нам нужно еще полтора-два года. Анимация не только дорогая, она еще и долгая. Сериал начинает окупаться примерно через четыре года: два года его делают, и потом еще два года он окупается. Прибыль появляется только на пятый год», — объяснила Слащева.

В «Союзмультфильме» практически заново наладили процесс производства: «В постоянном одновременном производстве находятся семь сериальных продуктов и в копродукции с другими студиями — два полных метра. Для студии, которая еще два года назад практически ничего не производила, это большие амбиции и большой план», — отметила Юлиана Слащева.

Юлиана Слащева — председатель правления киностудии «Союзмульфильм». Номинирована на Премию РБК за вывод бизнеса из предбанкротного состояния. За 2017–2018 годы студией были выплачены долги по заработной плате, налогам и аренде на сумму порядка 24 млн руб., а также 4 млн руб. долгов подрядчикам и уплат по коммунальным платежам и 8,3 млн руб. долгов по авторскому вознаграждению. «Союзмультфильм» вернул себе права практически на все шедевры «Золотой коллекции», урегулировал старый спор с Эдуардом Успенским и расторг 70% невыгодных лицензионных договоров.

Проголосовать за одного из финалистов можно на странице Премии РБК

Теги: Культура , союзмульфильм , киноиндустрия , госсубсидии , Минкультуры РФ
Премия РБК 2018: О главной награде за достижения российского бизнеса
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