Глава Disney в России станет старшим вице-президентом Сбербанка

Марина Жигалова-Озкан, 13 лет возглавляющая Disney в России, будет отвечать в Сбербанке за маркетинг, рекламу и коммуникации

Марина Жигалова-Озкан (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Глава Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан с сентября станет старшим вице-президентом Сбербанка и возглавит департамент маркетинга, рекламы и коммуникаций, говорится в сообщении на сайте организации.

Ответственность Жигаловой-Озкан будет распространяться на все проекты группы Сбербанк, подчеркнула компания.

В пресс-службе компании Disney в России и СНГ сообщили ТАСС, что Жигалова-Озкан покинет свой пост в компании «в ближайшее время».

Старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова, курировавшая маркетинг и коммуникации в Сбербанке до этого момента, останется в компании в той же должности, но сменит зону ответственности — будет курировать гуманитарные, благотворительные и медиапроекты группы, говорится в другом сообщении Сбербанка.