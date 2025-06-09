 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Экс-глава СТС назвал главный риск «чрезмерно» ограничивающих кино законов

Экс-глава СТС Акопов назвал главный риск «чрезмерно» ограничивающих кино законов
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Чрезмерные законодательные ограничения контента в кино могут привести к тому, что люди «потеряют иммунитет ко злу», считает экс-глава СТС Александр Акопов. Но в производстве кино государственное участие нужно
Александр Акопов
Александр Акопов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Отказ от показа в кино негативной информации, например, о последствии употребления наркотиков, может нести риск того, что люди «потеряют иммунитет ко злу». Такую позицию в интервью РБК высказал основатель «Амедиатеки», глава Института кино высшей школы экономики и экс-гендиректор канала СТС Александр Акопов.

Что изменилось в законах, затрагивающих кино и книги

За последние три года в России появилось несколько законов, ограничивающих определенные темы в кино и в книгах.

Так, в декабре 2022 года был принят закон о полном запрете в стране пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), педофилии и смены пола, а также демонстрации такого контента детям. Через месяц российские онлайн-кинотеатры стали удалять из фильмов и сериалов сцены, которые могут трактоваться как демонстрация или пропаганда ЛГБТ. Изменения, в частности, затронули многие эпизоды сериалов «Секс в большом городе», «Эйфория» и «Игра престолов». По итогам 2024 года суды выписали 53 штрафа за нарушение законодательства о демонстрации и пропаганде ЛГБТ на общую сумму 51,9 млн руб., сообщали РБК в Роскомнадзоре.

В 2024 году был принят закон о запрете «пропаганды чайлдфри» в СМИ, кино и рекламе. Опрошенные РБК эксперты отмечали, что закон напрямую повлияет в том числе на кинематограф, поскольку пропагандой может считаться все, «что публично относит бездетность к социально приемлемому поведению». Так, по мнению экспертов, вопросы правоохранителей в будущем может вызвать открытое обсуждение трудностей рождения и воспитания детей, темы тяжелых родов и постродовой депрессии.

С 1 сентября 2025 года в силу вступит запрет пропаганды наркотиков в книгах, кино, СМИ и интернете. Под него попадут все произведения искусства, обнародованные после 1 августа 1990 года. Исключения составят только включенные в специальный перечень произведения, в которых наркотики «составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».

Комментируя законодательные изменения последних лет, затрагивающие в том числе контент фильмов и сериалов, Акопов отметил, что пока они прямо на рынке не отразились. При этом некоторые меры он назвал «чрезмерными». «Сделать так, чтобы люди перестали употреблять наркотики, не показывая, к чему их употребление ведет, по-моему, невозможно», — рассуждает Акопов.

Первое дело об экстремизме книгоиздателей. Что о нем известно
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В целом законы, регламентирующие контент в кино, относятся, по мнению Акопова, к вопросу о том, «как воспитывать детей». «Показывать им плохое или только хорошее? Вопрос философский, — рассуждает он. — Советских детей воспитывали на том, что показывали хорошее, а плохое им рассказывали во дворе. В итоге были дети, которые были изолированы от плохого искусственно, и были дети, которые росли только во дворе. Хотя большинство как-то комбинировало и то, и другое. Конечно, наверное, не все предназначается для детских ушей, мозгов и душ. Но уж слишком оберегать друг друга от негативной информации нельзя».

Александр Акопов — РБК: «Мы рискуем потерять иммунитет ко злу»
Технологии и медиа
Александр Акопов

При этом крупнейшие блокбастеры снять без участия государства сейчас невозможно, рассуждает Акопов. Российская киноиндустрия, по его словам, существует как «комбинация государственных и частных» денег. С учетом размеров потенциальной аудитории бюджет фильма, чтобы он окупился в прокате, не может превышать 200–300 млн руб. С госучастием планку расходов можно повысить до 800 млн за два часа хронометража.

«Государственные деньги помогают конкурировать в сознании зрителя с крупнейшими и самыми дорогими американскими блокбастерами, — резюмирует Акопов. — Что касается конкуренции с европейским кино, мы давно находимся на их уровне и даже выше».

Читайте РБК в Telegram.

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Маск предложил создать новую политическую партию в США

Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину

Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»

Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена

В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд

Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
Александр Акопов кино наркотики ЛГБТ
Материалы по теме
Онлайн-кинотеатры не смогут показывать фильмы без разрешения Минкультуры
Технологии и медиа
Россияне стали меньше ходить в кинотеатры, но больше на них тратить
Технологии и медиа
Протокол об ЛГБТ-пропаганде на Apple составили за сцены в сериале
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
Экс-глава СТС назвал главный риск «чрезмерно» ограничивающих кино законов Технологии и медиа, 07:00
Александр Акопов — РБК: «Мы рискуем потерять иммунитет ко злу» Технологии и медиа, 07:00
Novinky узнал о подготовке властей Чехии к возвращению солдат с Украины Политика, 06:54
В Воронежской области из-за атаки БПЛА был поврежден газопровод Политика, 06:52
NYT описала трансформацию «скромного студента» в ранившего Трампа стрелка Политика, 06:34
За ночь в России сбили 49 украинских дронов Политика, 06:19
Украинские дроны атаковали Чувашию Политика, 06:13
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
В российских аэропортах сняли ограничения на полеты Общество, 05:54
Губернатор Калифорнии призвал Пентагон вывести войска из Лос-Анджелеса Политика, 05:33
На Камчатке украинцу отказали в гражданстве России из-за контактов с ВСУ Политика, 05:09
Силовики задержали мэра Красноярска Общество, 05:05
Пентхаусы и high-sky-студии: быть над городом и смотреть на него сверху РБК и Дом Chkalov, 04:55
На Енисее произошел разлив дизельного топлива из-за аварии с теплоходом Общество, 04:46