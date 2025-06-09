Экс-глава СТС назвал главный риск «чрезмерно» ограничивающих кино законов

Чрезмерные законодательные ограничения контента в кино могут привести к тому, что люди «потеряют иммунитет ко злу», считает экс-глава СТС Александр Акопов. Но в производстве кино государственное участие нужно

Александр Акопов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Отказ от показа в кино негативной информации, например, о последствии употребления наркотиков, может нести риск того, что люди «потеряют иммунитет ко злу». Такую позицию в интервью РБК высказал основатель «Амедиатеки», глава Института кино высшей школы экономики и экс-гендиректор канала СТС Александр Акопов.

Что изменилось в законах, затрагивающих кино и книги За последние три года в России появилось несколько законов, ограничивающих определенные темы в кино и в книгах. Так, в декабре 2022 года был принят закон о полном запрете в стране пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), педофилии и смены пола, а также демонстрации такого контента детям. Через месяц российские онлайн-кинотеатры стали удалять из фильмов и сериалов сцены, которые могут трактоваться как демонстрация или пропаганда ЛГБТ. Изменения, в частности, затронули многие эпизоды сериалов «Секс в большом городе», «Эйфория» и «Игра престолов». По итогам 2024 года суды выписали 53 штрафа за нарушение законодательства о демонстрации и пропаганде ЛГБТ на общую сумму 51,9 млн руб., сообщали РБК в Роскомнадзоре. В 2024 году был принят закон о запрете «пропаганды чайлдфри» в СМИ, кино и рекламе. Опрошенные РБК эксперты отмечали, что закон напрямую повлияет в том числе на кинематограф, поскольку пропагандой может считаться все, «что публично относит бездетность к социально приемлемому поведению». Так, по мнению экспертов, вопросы правоохранителей в будущем может вызвать открытое обсуждение трудностей рождения и воспитания детей, темы тяжелых родов и постродовой депрессии. С 1 сентября 2025 года в силу вступит запрет пропаганды наркотиков в книгах, кино, СМИ и интернете. Под него попадут все произведения искусства, обнародованные после 1 августа 1990 года. Исключения составят только включенные в специальный перечень произведения, в которых наркотики «составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».

Комментируя законодательные изменения последних лет, затрагивающие в том числе контент фильмов и сериалов, Акопов отметил, что пока они прямо на рынке не отразились. При этом некоторые меры он назвал «чрезмерными». «Сделать так, чтобы люди перестали употреблять наркотики, не показывая, к чему их употребление ведет, по-моему, невозможно», — рассуждает Акопов.

В целом законы, регламентирующие контент в кино, относятся, по мнению Акопова, к вопросу о том, «как воспитывать детей». «Показывать им плохое или только хорошее? Вопрос философский, — рассуждает он. — Советских детей воспитывали на том, что показывали хорошее, а плохое им рассказывали во дворе. В итоге были дети, которые были изолированы от плохого искусственно, и были дети, которые росли только во дворе. Хотя большинство как-то комбинировало и то, и другое. Конечно, наверное, не все предназначается для детских ушей, мозгов и душ. Но уж слишком оберегать друг друга от негативной информации нельзя».

При этом крупнейшие блокбастеры снять без участия государства сейчас невозможно, рассуждает Акопов. Российская киноиндустрия, по его словам, существует как «комбинация государственных и частных» денег. С учетом размеров потенциальной аудитории бюджет фильма, чтобы он окупился в прокате, не может превышать 200–300 млн руб. С госучастием планку расходов можно повысить до 800 млн за два часа хронометража.

«Государственные деньги помогают конкурировать в сознании зрителя с крупнейшими и самыми дорогими американскими блокбастерами, — резюмирует Акопов. — Что касается конкуренции с европейским кино, мы давно находимся на их уровне и даже выше».