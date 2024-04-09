Илон Маск предрек появление к концу 2025 года ИИ, который превзойдет человека

Маск предрек появление к концу 2025 года ИИ, который превзойдет человека

В ближайшие пять лет способности ИИ, вероятно, превзойдут возможности всех людей вместе взятых, считает предприниматель

Предприниматель Илон Маск (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Основатель Tesla и SpaceX, владелец социальной сети X (прежнее название — Twitter), один из самых богатых людей мира Илон Маск (Forbes оценивает его состояние в $193,8 млрд) считает, что возможности новых моделей искусственного интеллекта (ИИ) превзойдут человека к концу 2025 года, его слова приводит Financial Times.

«Я предполагаю, что, вероятно, где-то в конце следующего года появится ИИ, который будет умнее любого человека», — заявил Маск. В ближайшие пять лет способности ИИ, вероятно, превзойдут возможности всех людей вместе взятых, предрек предприниматель.

Маск раньше уже прогнозировал появление к 2029 году AGI — «общего искусственного интеллекта», который, по мнению основателя компании OpenAI — разработчика чат-бота ChatGPT — Сэма Альтмана, «заменит среднего человек». Соучредитель и глава Google DeepMind Демис Хассабис также предсказывал, что AGI может быть создан к 2030 году.

Компания Маска xAI разработала чат-бота Grok. Эта модель ИИ смоделирована по образцу персонажа романа «Автостопом по галактике» и была представлена компанией в ноябре прошлого года. Бизнесмен рассказывал, что ИИ пишет тексты, в которых есть место сарказму и юмору, а информацию берет в режиме реального времени из соцсети Х. Накануне миллиардер заявил, что xAI обучает вторую версию Grok, которая, как уверяют в компании, должна обогнать GPT-4.