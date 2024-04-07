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Технологии и медиа ,  
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Маск оценил, сколько еще просуществует наша цивилизация

Маск назвал условие дальнейшего существования нашей цивилизации
Наша цивилизация сможет просуществовать «миллионы лет», если станет «межпланетной, а затем и межзвездной», считает предприниматель. В противном случае он отвел ей «всего несколько сотен лет»

Наша цивилизация сможет просуществовать «миллионы лет» при освоении других планет, считает основатель Tesla и SpaceX, владелец социальной сети X (прежнее название Twitter), один из самых богатый людей мира Илон Маск (Forbes оценивает его состояние в $189,2 млрд).

«Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, возможно, всего несколько сотен лет», — написал он в X в ответ на соответствующий вопрос.

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Технологии и медиа
Илон Маск

По его словам, человечеству нужно «сохранять нынешний уровень технологического развития», пока «Марс не станет самодостаточным», на что уйдет около 20 лет.

Маск не раз говорил, что хотел колонизировать Марс. В феврале 2023 года он утверждал, что самая тяжелая в мире ракета-носитель Starship сможет доставить людей на эту планету в ближайшее десятилетие, а в сентябре не исключал, что через 15 лет там может быть создана «процветающая база». В ноябре компания Маска SpaceX провела второй неудачный запуск ракеты Super Heavy и космического корабля Starship, ракета взорвалась.

Предприниматель не исключал наступления конца света из-за вышедшего из-под контроля искусственного интеллекта, вероятность этого он оценил примерно в 10–20%.

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Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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