Суд постановил продать акции медиахолдинга «Эксперт» по рыночной цене

Блок-пакет акций медиахолдинга «Эксперт», ранее заложенных по кредиту Судостроительному банку, должен быть продан не менее чем за 177,8 млн руб., постановил суд. «Эксперт» собирается оспорить это решение

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Арбитражный суд Москвы опубликовал резолютивную часть по иску ООО «Винтекс» к ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт». Решение было оглашено в среду, 10 июля: в соответствии с ним 2501 акция ЗАО номиналом 1 руб. каждая должны быть проданы залогодержателем третьему лицу по цене не менее рыночной «с удержанием из вырученных денег суммы обеспеченного залогом обязательства».

Истец, как следует из судебных материалов, оценил начальную продажную стоимость акций медиахолдинга в 177,8 млн руб.

Акционерный капитал ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» насчитывает 10 тыс. акций, следует из материалов другого судебного спора, участником которого было ЗАО. Таким образом, речь идет о 25,01% медиахолдинга.

Владельцем 44% ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» является госкорпорация ВЭБ.РФ, писал ранее РБК. Еще одним крупным акционером медиахолдинга — 29,3% — через структуры «Базового элемента» выступает Олег Дерипаска. Миноритарии — главный редактор Татьяна Гурова и научный редактор Александр Привалов. Один из основателей журнала «Эксперт», действующий секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, в июне 2017 года заявлял, что вышел из числа акционеров медиахолдинга.

Юрист «Эксперта» Ольга Комар, представлявшая интересы медиахолдинга в суде, заверила РБК, что компания непременно подаст апелляционную жалобу на решение суда. Связаться с представителями истца не удалось. Третьим лицом по делу выступал кредитовавший медиахолдинг, а в 2015 году лишенный лицензии Судостроительный банк, интересы которого представляло Агентство по страхованию вкладов. Его представитель не ответил на запрос.