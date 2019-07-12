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Технологии и медиа ,  
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Суд постановил продать акции медиахолдинга «Эксперт» по рыночной цене
Блок-пакет акций медиахолдинга «Эксперт», ранее заложенных по кредиту Судостроительному банку, должен быть продан не менее чем за 177,8 млн руб., постановил суд. «Эксперт» собирается оспорить это решение
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Арбитражный суд Москвы опубликовал резолютивную часть по иску ООО «Винтекс» к ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт». Решение было оглашено в среду, 10 июля: в соответствии с ним 2501 акция ЗАО номиналом 1 руб. каждая должны быть проданы залогодержателем третьему лицу по цене не менее рыночной «с удержанием из вырученных денег суммы обеспеченного залогом обязательства».

Истец, как следует из судебных материалов, оценил начальную продажную стоимость акций медиахолдинга в 177,8 млн руб.

Акционерный капитал ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» насчитывает 10 тыс. акций, следует из материалов другого судебного спора, участником которого было ЗАО. Таким образом, речь идет о 25,01% медиахолдинга.

Владельцем 44% ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» является госкорпорация ВЭБ.РФ, писал ранее РБК. Еще одним крупным акционером медиахолдинга — 29,3% — через структуры «Базового элемента» выступает Олег Дерипаска. Миноритарии — главный редактор Татьяна Гурова и научный редактор Александр Привалов. Один из основателей журнала «Эксперт», действующий секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, в июне 2017 года заявлял, что вышел из числа акционеров медиахолдинга.

Юрист «Эксперта» Ольга Комар, представлявшая интересы медиахолдинга в суде, заверила РБК, что компания непременно подаст апелляционную жалобу на решение суда. Связаться с представителями истца не удалось. Третьим лицом по делу выступал кредитовавший медиахолдинг, а в 2015 году лишенный лицензии Судостроительный банк, интересы которого представляло Агентство по страхованию вкладов. Его представитель не ответил на запрос.

РБК направил запрос в ВЭБ.РФ и «Базовый элемент».

«Винтекс», учредителями которого, согласно данным ЕГРЮЛ, являются Дарья Борисова и Илья Гуров, также судится с главным редактором «Эксперта» Татьяной Гуровой, требуя взыскать с нее имущество и продать его по цене не ниже 70 млн руб. Очередное слушание по этому иску назначено на 19 июля.

Кроме того, с осени 2018 года признать АО «Группа «Эксперт», операционную компанию медиахолдинга, требует Транскредитбанк. Суд вновь рассмотрит этот вопрос 23 июля

Медиахолдинг «Эксперт» выпускает журналы «Эксперт» и «Русский репортер», а также управляет сайтом «Эксперт Online».

Исследовательская компания Mediascope последний раз публиковала данные об аудитории журнала «Эксперт» за сентябрь 2015–февраль 2016 года: тогда средняя аудитория одного номера в крупных городах России достигала 380,2 тыс. человек старше 12 лет. По итогам мая 2019 года «Эксперт», согласно расчетам «Медиалогии», занимал десятое место в рейтинге самых цитируемых журналов: его индекс цитируемости равнялся 6,22 пункта, тогда как у лидера рейтинга, российской версии Forbes, — 661,64 пункта.

Выручка АО «Группа Эксперт», операционной компании медиахолдинга, по РСБУ в 2017 году составила 220 млн руб., убыток от основной деятельности — 26,8 млн руб., чистый убыток — 58,4 млн руб. Соответствующие показатели за 2017 год ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» — 1,8 млн, 11,5 млн и 207 млн руб. Данных за 2018 год еще нет.

Автор: Сергей Соболев
При участии: Павел Казарновский
Теги: «Эксперт», медиабизнес
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