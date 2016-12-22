Facebook рассказал о сканировании личных сообщений пользователей

Представитель компании рассказала Bloomberg, что Facebook проверяет личные сообщения пользователей (в том числе фотографии) на предмет противоправного контента

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Facebook сканирует личные сообщения пользователей Facebook Messenger для проверки их на предмет оскорбительного контента, используя те же инструменты, что и в публичных постах. Об этом представитель Facebook Messenger сообщила Bloomberg.

«Например, в мессенджере, когда вы отправляете фотографию наши автоматические системы сканируют ее, используя систему сравнения фотографий, чтобы определить присутствуют ли там изображения эксплуатации детей», — цитирует ее слова агентство. Также Facebook Messenger сканирует ссылки, которые пересылают пользователи для проверки их на вирусы.

«Facebook разработал эти автоматизированные инструменты для того, чтобы мы могли быстро останавливать оскорбительное поведение на платформе», — добавила представительница компании.

Как отмечает Bloomberg, Facebook сканирует также и тексты сообщений. Весь контент должен соответствовать «стандартам сообщества», сказала представительница компании. В Facebook заверили, что не используют информацию из переписок для рекламы.

Ранее руководитель Facebook Марк Цукерберг в интервью изданию Vox рассказал, что однажды Facebook Messenger зафиксировал распространение «сенсационных сообщений» в Мьянме, связанных с этническими чистками, которые были направлены на разжигание насилия с обеих сторон. По словам Цукерберга, ясно, что в таких случаях соцсеть используют для «разжигания насилия в реальности». Такие сообщения были выявлены и заблокированы.

В марте Facebook оказалась в центре скандала с утечкой персональных данных пользователей соцсети. По данным The New York Times и Observer, компания Strategic Communication Laboratories (SCL) и фирма Cambridge Analytica (принадлежащая SCL) собрали информацию из аккаунтов 50 млн пользователей Facebook без их согласия. Речь идет о такой информации, как списки друзей, место проживания и публикации, которые эти пользователи «лайкнули».

Эти данные были использованы при разработке программы, которая применялась в ходе президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. Программа предсказывала, как избиратели буду голосовать и пыталась влиять на их решение. Позже глава Facebook Марк Цукерберг признал, что компания совершила ошибку, сделав информацию о пользователях доступной для Cambridge Analytica.