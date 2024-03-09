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Технологии и медиа ,  
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Сэм Альтман вернулся в совет директоров OpenAI

OpenAI вернула в совет директоров Сэма Альтмана
Осенью 2023 года совет директоров OpenAI отстранил Альтмана в связи с утратой доверия. Однако через несколько дней он вернулся в компанию в качестве генерального директора
Основатель OpenAI Сэм Альтман
Основатель OpenAI Сэм Альтман (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT) объявила, что ее основатель Сэм Альтман возвращается в совет директоров, сообщается на сайте компании.

В него также вошли трое новых членов: бывший генеральный директор Фонда Билла и Мелинды Гейтс Сью Десмонд-Хеллманн, главный юрисконсульт Sony Corporation Николь Селигман и генеральный директор Instacart Фиджи Симо.

В ноябре 2023 года совет директоров OpenAI отстранил Альтмана в связи с утратой доверия. Его обвинили в том, что он «не был откровенен» в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять свои обязанности.

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Технологии и медиа
Фото:kovop / shutterstock

Увольнение Альтмана вызвало скандал. В итоге через несколько дней он вернулся в компанию в качестве генерального директора. Агентство Reuters сообщало, что незадолго до увольнения группа разработчиков выражала обеспокоенность в связи с возможным прорывом в области создания сверхинтеллекта. Речь шла о некоей модели Q*, которая способна решать определенные математические задачи.

В 2015 году Сэм Альтман вместе с Илоном Маском (который тогда руководил только SpaceX и Tesla) основал компанию OpenAI. Ее цель формулировалась как «некоммерческие исследования технологий ИИ и адаптация их на пользу человечеству». Два бизнесмена, совместно с Amazon и Microsoft, предоставили финансирование для OpenAI на общую сумму $1 млрд.

Под руководством Альтмана OpenAI перестала быть некоммерческой организацией и выросла в стоимости до $30 млрд. Этот успех был достигнут благодаря популярности инструментов генеративного ИИ компании — ChatGPT для текстов и DALL-E для изображений.

На прошлой неделе стало известно, что Илон Маск подал иск к OpenAI и Альтману из-за коммерциализации компании. По мнению предпринимателя, OpenAI была преобразована в де-факто дочернюю компанию Microsoft с закрытым исходным кодом, которая совершенствует искусственный интеллект (AGI), чтобы «максимизировать прибыль для Microsoft, а не на благо человечества». 

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Директор по стратегии OpenAI Джейсон Квон отверг обвинения в том, что компания «де-факто дочерняя компания» Microsoft, предположив, что поводом для иска могли стать «сожаления Илона о том, что он сегодня не участвует в работе компании».

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Сэм Альтман OpenAI
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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