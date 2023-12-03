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Технологии и медиа ,  
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Владелец ChatGPT отложил запуск магазина чат-ботов из-за скандала

OpenAI отложила на 2024 год запуск магазина пользовательских версий ChatGPT
Bloomberg связывает перенос запуска GPT Store со скандалом вокруг увольнения гендиректора и сооснователя OpenAI Сэма Альтмана
Фото: PixieMe / Shutterstock
Фото: PixieMe / Shutterstock

Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, отложила на начало 2024 года запуск онлайн-магазина пользовательских чат-ботов из-за скандала вокруг увольнения ее гендиректора и сооснователя Сэма Альтмана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на электронное письмо, отправленное разработчикам пользовательских версий ChatGPT.

Первоначально планировалось, что GPT Store появится в декабре этого года, однако из-за «нескольких неожиданностей» его запуск решили перенести.

6 ноября OpenAI объявила, что пользователи смогут создавать собственные версии ChatGPT без знания программирования и потом зарабатывать на них. Для этого OpenAI запустит магазин.

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Сэм Альтман

Сооснователь OpenAI Альтман был уволен 17 ноября. Компания обвинила его в том, что он «не был откровенен» в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять свои обязанности. С увольнением Альтмана не согласилось большинство сотрудников. Они призвали совет директоров подать в отставку и пригрозили уйти в Microsoft — главный инвестор OpenAI. В итоге через несколько дней Альтман вернулся в компанию в качестве гендиректора.

Агентство Reuters сообщало, что незадолго до увольнения Альтмана группа разработчиков выражала обеспокоенность в связи с возможным прорывом в области создания сверхинтеллекта. Речь шла о некоей модели Q*, которая способна решать простые математические задачи.

Позднее Альтман в интервью The Verge назвал сообщения о прорыве в области искусственного интеллекта (ИИ) «досадной утечкой». «Мы ожидаем, что прогресс в этой технологии будет по-прежнему быстрым, а также мы ожидаем продолжения очень напряженной работы, чтобы выяснить, как сделать это безопасным и полезным», — сказал он.

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В конце ноября 2022 года компания OpenAI, одним из основателей которой был Илон Маск, представила универсальный чат-бот ChatGPT.

ChatGPT — это чат-бот, который способен вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии и даже спорить. Нейросеть может, помимо прочего, выдавать базовый программный код, генерировать финансовый анализ, резюме технических статей или научных концепций, прогнозы, персональные советы и дает этичные ответы на любые вопросы. Кроме того, она запоминает детали диалога с пользователем и избегает спорных тем. Наконец, ответы чат-бота можно корректировать с помощью наводящих вопросов.

ChatGPT создавали на суперкомпьютере Azure AI на основе языковой модели GPT-3,5 от OpenAI. Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком Reinforcement Learning from Human Feedback. Затем нейросеть переобучали несколько раз, используя ее собственные ответы, чтобы сделать их более точными и корректными. Разработчики заявили, что они стремились сделать ИИ простым в использовании, корректным и «человечным».

ChatGPT работает как чат в диалоговом окне. Нейросетью можно пользоваться бесплатно, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте OpenAI. Однако пройти верификацию по российскому номеру телефона не получится. Также сайт заблокировал доступ к чат-боту с российских IP-адресов. Кроме того, разработчики предлагают платную подписку ChatGPT Plus, которая гарантирует бесперебойную работу чат-бота даже в часы загруженности. Она стоит $20 в месяц.

В марте 2023 года OpenAI представила новую модель GPT-4. ChatGPT также обновили, добавив фильтры новой модели, которая позиционируется как более точная и этичная. Также чат-бот начал отвечать на запросы в виде не только текста, но и картинок.

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Теги
Елена Чернышова
OpenAI ChatGPT онлайн-магазин
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