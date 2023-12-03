Владелец ChatGPT отложил запуск магазина чат-ботов из-за скандала
Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, отложила на начало 2024 года запуск онлайн-магазина пользовательских чат-ботов из-за скандала вокруг увольнения ее гендиректора и сооснователя Сэма Альтмана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на электронное письмо, отправленное разработчикам пользовательских версий ChatGPT.
Первоначально планировалось, что GPT Store появится в декабре этого года, однако из-за «нескольких неожиданностей» его запуск решили перенести.
6 ноября OpenAI объявила, что пользователи смогут создавать собственные версии ChatGPT без знания программирования и потом зарабатывать на них. Для этого OpenAI запустит магазин.
Сооснователь OpenAI Альтман был уволен 17 ноября. Компания обвинила его в том, что он «не был откровенен» в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять свои обязанности. С увольнением Альтмана не согласилось большинство сотрудников. Они призвали совет директоров подать в отставку и пригрозили уйти в Microsoft — главный инвестор OpenAI. В итоге через несколько дней Альтман вернулся в компанию в качестве гендиректора.
Агентство Reuters сообщало, что незадолго до увольнения Альтмана группа разработчиков выражала обеспокоенность в связи с возможным прорывом в области создания сверхинтеллекта. Речь шла о некоей модели Q*, которая способна решать простые математические задачи.
Позднее Альтман в интервью The Verge назвал сообщения о прорыве в области искусственного интеллекта (ИИ) «досадной утечкой». «Мы ожидаем, что прогресс в этой технологии будет по-прежнему быстрым, а также мы ожидаем продолжения очень напряженной работы, чтобы выяснить, как сделать это безопасным и полезным», — сказал он.
В конце ноября 2022 года компания OpenAI, одним из основателей которой был Илон Маск, представила универсальный чат-бот ChatGPT.
ChatGPT — это чат-бот, который способен вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии и даже спорить. Нейросеть может, помимо прочего, выдавать базовый программный код, генерировать финансовый анализ, резюме технических статей или научных концепций, прогнозы, персональные советы и дает этичные ответы на любые вопросы. Кроме того, она запоминает детали диалога с пользователем и избегает спорных тем. Наконец, ответы чат-бота можно корректировать с помощью наводящих вопросов.
ChatGPT создавали на суперкомпьютере Azure AI на основе языковой модели GPT-3,5 от OpenAI. Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком Reinforcement Learning from Human Feedback. Затем нейросеть переобучали несколько раз, используя ее собственные ответы, чтобы сделать их более точными и корректными. Разработчики заявили, что они стремились сделать ИИ простым в использовании, корректным и «человечным».
ChatGPT работает как чат в диалоговом окне. Нейросетью можно пользоваться бесплатно, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте OpenAI. Однако пройти верификацию по российскому номеру телефона не получится. Также сайт заблокировал доступ к чат-боту с российских IP-адресов. Кроме того, разработчики предлагают платную подписку ChatGPT Plus, которая гарантирует бесперебойную работу чат-бота даже в часы загруженности. Она стоит $20 в месяц.
В марте 2023 года OpenAI представила новую модель GPT-4. ChatGPT также обновили, добавив фильтры новой модели, которая позиционируется как более точная и этичная. Также чат-бот начал отвечать на запросы в виде не только текста, но и картинок.