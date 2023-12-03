Владелец ChatGPT отложил запуск магазина чат-ботов из-за скандала

Bloomberg связывает перенос запуска GPT Store со скандалом вокруг увольнения гендиректора и сооснователя OpenAI Сэма Альтмана

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Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, отложила на начало 2024 года запуск онлайн-магазина пользовательских чат-ботов из-за скандала вокруг увольнения ее гендиректора и сооснователя Сэма Альтмана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на электронное письмо, отправленное разработчикам пользовательских версий ChatGPT.

Первоначально планировалось, что GPT Store появится в декабре этого года, однако из-за «нескольких неожиданностей» его запуск решили перенести.

6 ноября OpenAI объявила, что пользователи смогут создавать собственные версии ChatGPT без знания программирования и потом зарабатывать на них. Для этого OpenAI запустит магазин.

Сооснователь OpenAI Альтман был уволен 17 ноября. Компания обвинила его в том, что он «не был откровенен» в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять свои обязанности. С увольнением Альтмана не согласилось большинство сотрудников. Они призвали совет директоров подать в отставку и пригрозили уйти в Microsoft — главный инвестор OpenAI. В итоге через несколько дней Альтман вернулся в компанию в качестве гендиректора.

Агентство Reuters сообщало, что незадолго до увольнения Альтмана группа разработчиков выражала обеспокоенность в связи с возможным прорывом в области создания сверхинтеллекта. Речь шла о некоей модели Q*, которая способна решать простые математические задачи.

Позднее Альтман в интервью The Verge назвал сообщения о прорыве в области искусственного интеллекта (ИИ) «досадной утечкой». «Мы ожидаем, что прогресс в этой технологии будет по-прежнему быстрым, а также мы ожидаем продолжения очень напряженной работы, чтобы выяснить, как сделать это безопасным и полезным», — сказал он.