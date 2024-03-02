OpenAI отвергла обвинения Маска в том, что она «де-факто дочка Microsoft»

Маск подал иск против OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана из-за коммерциализации компании. Там предположили, что поводом для иска могли стать «сожаления Илона о том, что он сегодня не участвует в работе компании»

Компания OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT) «категорически не согласна» с иском предпринимателя Илона Маска, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебную записку.

Маск был одним из основателей OpenAI и входил в совет директоров, но покинул его в 2018 году. В марте 2023 года он создал компанию в сфере ИИ под названием X.AI.

Бизнесмен подал иск против OpenAI и ее основателя и генерального директора Сэма Альтмана из-за коммерциализации компании. По его мнению, OpenAI была преобразована в де-факто дочернюю компанию Microsoft с закрытым исходным кодом. Новое правление OpenAI совершенствует искусственный интеллект (AGI), чтобы «максимизировать прибыль для Microsoft, а не на благо человечества», пояснил Маск в иске.

Директор по стратегии OpenAI Джейсон Квон отверг претензии предпринимателя в том, что OpenAI — «де-факто дочерняя компания» Microsoft. Он предположил, что поводом для иска могли стать «сожаления Илона о том, что он сегодня не участвует в работе компании».

В отдельной записке Альтмана назвал Маска «своим героем» и сказал, что скучает по нему. Квон отметил, что миссия OpenAI — обеспечить, чтобы «AGI приносил пользу всему человечеству». По его словам, OpenAI напрямую конкурирует с Microsoft.

В ноябре 2023 года совет директоров OpenAI отстранил Альтмана из-за отсутствия доверия. После этого глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что тот переходит на работу в компанию, где возглавит новую группу по искусственному интеллекту. Однако через несколько дней стало известно, что Альтман возвращается в OpenAI после скандального увольнения.