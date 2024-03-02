 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

OpenAI отвергла обвинения Маска в том, что она «де-факто дочка Microsoft»

OpenAI отвергла иск Илона Маска
Маск подал иск против OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана из-за коммерциализации компании. Там предположили, что поводом для иска могли стать «сожаления Илона о том, что он сегодня не участвует в работе компании»
Microsoft MSFT Купить

Компания OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT) «категорически не согласна» с иском предпринимателя Илона Маска, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебную записку.

Маск был одним из основателей OpenAI и входил в совет директоров, но покинул его в 2018 году. В марте 2023 года он создал компанию в сфере ИИ под названием X.AI.

Бизнесмен подал иск против OpenAI и ее основателя и генерального директора Сэма Альтмана из-за коммерциализации компании. По его мнению, OpenAI была преобразована в де-факто дочернюю компанию Microsoft с закрытым исходным кодом. Новое правление OpenAI совершенствует искусственный интеллект (AGI), чтобы «максимизировать прибыль для Microsoft, а не на благо человечества», пояснил Маск в иске.

OpenAl обвинила The New York Times во «взломе» ChatGPT
Технологии и медиа
Фото:Iryna Imago / Shutterstock

Директор по стратегии OpenAI Джейсон Квон отверг претензии предпринимателя в том, что OpenAI — «де-факто дочерняя компания» Microsoft. Он предположил, что поводом для иска могли стать «сожаления Илона о том, что он сегодня не участвует в работе компании».

В отдельной записке Альтмана назвал Маска «своим героем» и сказал, что скучает по нему. Квон отметил, что миссия OpenAI — обеспечить, чтобы «AGI приносил пользу всему человечеству». По его словам, OpenAI напрямую конкурирует с Microsoft.

В ноябре 2023 года совет директоров OpenAI отстранил Альтмана из-за отсутствия доверия. После этого глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что тот переходит на работу в компанию, где возглавит новую группу по искусственному интеллекту. Однако через несколько дней стало известно, что Альтман возвращается в OpenAI после скандального увольнения.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями. Подробности

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Авторы
Теги
Елена Чернышова
OpenAI Илон Маск Microsoft
Материалы по теме
Создатель ChatGPT займется разработкой ИИ для роботов-гуманоидов
Технологии и медиа
WSJ назвала лидера «переворота» против главы разработчика ChatGPT
Технологии и медиа
Владелец ChatGPT отложил запуск магазина чат-ботов из-за скандала
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
Умерла дизайнер и икона моды Айрис Апфель Общество, 06:44
OpenAI отвергла обвинения Маска в том, что она «де-факто дочка Microsoft» Технологии и медиа, 06:02
Новый лидер Финляндии задумался о «реальном ядерном сдерживании» Политика, 05:56
Пентагон получил от России уведомление о пуске ракеты «Ярс» Политика, 05:16
В Чехии не исключили скорую поставку Киеву снарядов калибра 155 м Политика, 05:02
Экс-президент Туркмении заявил о возможности поставлять газ в Европу Бизнес, 04:55
Байден выразил надежду на перемирие между Израилем и ХАМАС к Рамадану Политика, 04:31
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Байден ответил на перспективы переговоров фразой «С Путиным? По Украине?» Политика, 04:13
Никарагуа подала на Германию в суд ООН за содействие геноциду в Газе Политика, 03:48
Лидер АдГ предупредил об угрозе втягивания Германии в войну из-за Taurus Политика, 03:35
Президента Ирландии после госпитализации оставили в больнице Общество, 02:52
В Одессе прозвучали взрывы Политика, 02:30
Россия выразила «соболезнования» мужчинам Канады из-за запрета на алмазы Политика, 02:21
Spiegel сообщил первые результаты анализа записи беседы об ударе по Крыму Политика, 01:54