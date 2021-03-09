Глава Twitter пообещал направить деньги за первый твит на помощь бедным

После окончания аукциона все вырученные средства будут переведены организации, занимающейся помощью жителям Африки в период пандемии, пообещал Джек Дорси

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Основатель Twitter Джек Дорси заявил, что отдаст вырученные от продажи его первой публикации в этой социальной сети средства на благотворительные цели, а конкретно — на помощь беднякам в Африке. Об этом он написал на своей странице.

«Я немедленно переведу вырученные средства в биткойны и направлю их [фонду] GiveDirectly на программу Africa Response», — написал основатель Twitter.

Ранее Дорси выставил на онлайн-аукцион Valuables первый твит в истории сервиса, ссылку на лот он также опубликовал в своем аккаунте. Публикация с текстом «just setting up my twttr» («просто настраиваю свой twttr») была сделана самим Дорси 21 марта 2006 года. К вечеру 9 марта максимальная ставка составила $2,5 млн.



Онлайн-торги закончатся 21 марта.



Программа Africa Response занимается помощью африканскому населению в условиях пандемии.