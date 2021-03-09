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Глава Twitter пообещал направить деньги за первый твит на помощь бедным

После окончания аукциона все вырученные средства будут переведены организации, занимающейся помощью жителям Африки в период пандемии, пообещал Джек Дорси
Twitter TWTR $67,8 +6,81% Купить
Фото: Zohra Bensemra / Reuters
Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Основатель Twitter Джек Дорси заявил, что отдаст вырученные от продажи его первой публикации в этой социальной сети средства на благотворительные цели, а конкретно — на помощь беднякам в Африке. Об этом он написал на своей странице.

«Я немедленно переведу вырученные средства в биткойны и направлю их [фонду] GiveDirectly на программу Africa Response», — написал основатель Twitter.

Ранее Дорси выставил на онлайн-аукцион Valuables первый твит в истории сервиса, ссылку на лот он также опубликовал в своем аккаунте. Публикация с текстом «just setting up my twttr» («просто настраиваю свой twttr») была сделана самим Дорси 21 марта 2006 года. К вечеру 9 марта максимальная ставка составила $2,5 млн.

Онлайн-торги закончатся 21 марта.

Программа Africa Response занимается помощью африканскому населению в условиях пандемии.

Основатель Twitter пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом
Общество
Джек Дорси

В апреле 2020 года после начала пандемии Дорси пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом. Он заявил, что направляет $1 млрд от своей доли в компании Square фонду Start Small. Он добавил, что сумма составляет приблизительно 28% его состояния. После того, как пандемия будет преодолена, оставшиеся средства будут направлены на здоровье и образование девочек, отметил основатель Twitter.

Дорси подчеркнул, что его пожертвование носит публичный характер. «Я считаю важным показывать свою работу, чтобы и я, и другие люди могли на ней учиться», — написал он.

В конце января Фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation) объявил о выделении $10 млн для борьбы с распространением коронавируса. Отмечалось, что $5 млн будут направлены на помощь Китаю, а еще $5 млн — на поддержку центров по контролю и профилактике заболеваний в Африке.

В декабре 2020 года фонд Гейтсов объявил, что выделил на борьбу с COVID-19 еще $250 млн.

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Владислав Гордеев
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