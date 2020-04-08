Основатель Twitter пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом

Основатель и гендиректор компании Twitter Джек Дорси пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По словам Дорси, он направляет $1 млрд от своей доли в компании Square фонду Start Small. Он добавил, что сумма составляет приблизительно 28% его состояния. После того, как пандемия будет преодолена, оставшиеся средства будут направлены на здоровье и образование девочек, отметил основатель Twitter.

Дорси подчеркнул, что его пожертвование носит публичный характер. «Я считаю важным показывать свою работу, чтобы и я, и другие люди могли на ней учиться», — написал он.

В конце января Фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его супруги и Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation) объявил о выделении $10 млн для борьбы с распространением коронавируса. Отмечалось, что $5 млн будут направлены на помощь Китаю, а еще $5 млн — на поддержку центров по контролю и профилактике заболеваний в Африке.