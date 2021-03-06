Глава Twitter выставил первый твит в истории сервиса на аукцион
Глава Twitter Джек Дорси выставил на онлайн-аукцион Valuables первый твит в истории сервиса, ссылку на лот он опубликовал в своем аккаунте.
Публикация с текстом «just setting up my twttr» («просто настраиваю свой twttr») была сделана самим Дорси 21 марта 2006 года.
Как следует из данных платформы, по состоянию на 18:50 мск 6 марта самая большая ставка составляет $2 млн, предложение сделал основатель компании Tron Foundation Джастин Сан.
За час до этого самое высокое предложение — $1,5 млн — поступило от основателя компании Bridge Oracle Хакана Эстави.