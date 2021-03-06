Глава Twitter выставил первый твит в истории сервиса на аукцион

Джек Дорси разместил первый твит на онлайн-аукционе Valuables, к вечеру 6 марта максимальная ставка достигла $2 млн. Покупатель получит цифровой сертификат, заверенный его автором, сама публикация останется в Twitter

Джек Дорси (Фото: Hindustan Times / imago-images.de / Global Look Press)

Глава Twitter Джек Дорси выставил на онлайн-аукцион Valuables первый твит в истории сервиса, ссылку на лот он опубликовал в своем аккаунте.

Публикация с текстом «just setting up my twttr» («просто настраиваю свой twttr») была сделана самим Дорси 21 марта 2006 года.

Как следует из данных платформы, по состоянию на 18:50 мск 6 марта самая большая ставка составляет $2 млн, предложение сделал основатель компании Tron Foundation Джастин Сан.

За час до этого самое высокое предложение — $1,5 млн — поступило от основателя компании Bridge Oracle Хакана Эстави.