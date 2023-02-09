Facebook и Instagram восстановили страницы Трампа

Facebook и Instagram восстановили заблокированные два года назад страницы Трампа

Аккаунты Трампа в обеих соцсетях заблокировали после штурма Капитолия в январе 2021 года. Владелец Facebook и Instagram предупредил, что Трампа ждут блокировки за новые нарушения

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Компания — владелец соцсетей Facebook и Instagram Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) восстановила аккаунты экс-президента США Дональда Трампа, пишет Reuters со ссылкой на представителя компании Энди Стоуна.

Аккаунты Трампа в обеих соцсетях были заблокированы после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Тогда же заблокировал аккаунт Трампа и Twitter. Через полтора года Трамп решил запустить свою соцсеть — TruthSocial.

О намерении прекратить блокировку страниц Трампа «в ближайшие недели» Meta сообщила в конце января. Компания предупредила, что если экс-президент опубликует запрещенный контент, то информацию удалят, а Трампа заблокируют на срок от одного месяца до двух лет, в зависимости от серьезности нарушения.

Аккаунт бывшего главы государства в Twitter новый владелец соцсети Илон Маск восстановил в ноябре. Перед этим Маск проводил голосование по данному вопросу, 52% участников высказались за разблокировку.

Причиной беспорядков в Капитолии было несогласие сторонников Трампа с результатами президентских выборов, во время которых он проиграл действующему президенту Джо Байдену. Недовольные ворвались в здание конгресса, требуя отменить итоги голосования. Трамп отрицал свою причастность к данным событиям. В конце 2022-го конгресс попросил выдвинуть обвинение против экс-президента, в том числе в мятеже.