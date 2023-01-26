Facebook и Instagram решили разблокировать аккаунты Трампа
Соцсети Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) разблокируют аккаунты экс-президента США Дональда Трампа, сообщает компания.
«В ближайшие недели мы прекратим блокировку аккаунтов господина Трампа в Facebook и Instagram», — говорится в сообщении.
Летом 2021 года Meta заблокировала на два года аккаунты бывшего американского лидера в своих соцсетях после захвата Капитолия его сторонниками. Трамп обвинил соцсеть в цензуре.
6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, требуя отменить итоги президентских выборов, на которых тот проиграл Джо Байдену. В ходе беспорядков погибли несколько человек. Трамп отрицает свою причастность.
В конгрессе в декабре прошлого года попросилипрокуроров выдвинуть обвинение против экс-президента, в том числе в мятеже.
Трамп утверждал, что демократы таким образом пытаются помешать ему баллотироваться на пост президента в 2024 году. В середине ноября он объявил о намерении участвовать в президентских выборах.
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