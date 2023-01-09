В Думе предложили законопроект для проката следующего «Аватара» в России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Кинотеатры установили рекорд по сборам в новогодние праздники Технологии и медиа, 17:32
Депутат предложил ограничить россиянам въезд за «подрывную деятельность» Политика, 17:24
Bloomberg назвал главную угрозу для акций бигтехов в 2023 году Инвестиции, 17:20
«Спортмастер» признал утечку данных клиентов Технологии и медиа, 17:19
Хохлов и Кириченко будут помогать Бердыеву в «Сочи» Спорт, 17:12
В Бразилии начали разгонять лагерь сторонников Болсонару Политика, 17:07
Видеозвонок в банк: как скоро появится и в чем опасность для клиентов Pro, 16:59
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
Лавров пригласил нового главу МИД Китая посетить Россию «в удобное время» Политика, 16:54
Польша объявила журналиста Sputnik нежелательной персоной Политика, 16:50
В Херсоне заявили об обстреле критической инфраструктуры города Политика, 16:46
Что изменится для водителей в 2023 году. Список Авто, 16:30
Синоптики спрогнозировали мягкую погоду на Старый Новый год в Москве Общество, 16:26
Сотни пассажиров прокатились в лондонском метро без штанов Life, 16:25
Сборная Португалии объявила имя нового тренера Спорт, 16:23
Война санкций ,  
0 

В Думе предложили законопроект для проката следующего «Аватара» в России

В Госдуме предложили законопроект о принудительном лицензировании зарубежного кино
Законопроект о принудительном лицензировании зарубежных фильмов уже вносили в прошлом году. Он вызвал критику со стороны представителей отрасли. В новом документе их опасения будут учтены, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России обсуждается законопроект, который позволит российским кинотеатрам легально показывать новинки зарубежного кино, в том числе следующую часть фантастического фильма «Аватар», сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы, заместитель комитета по информационной политике Антон Горелкин.

Он выразил мнение, что в этом году необходимо «ставить точку» в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. «По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино и не заниматься полулегальной практикой «предсеансного обслуживания», которая по косвенным признакам пользуется у зрителей популярностью», — написал депутат.

Горелкин напомнил, что попытки внести подобный законопроект уже предпринимались в прошлом году, но инициатива вызвала критику со стороны отрасли из-за риска для российских онлайн-кинотеатров, отметил депутат и выразил уверенность, что при новом подходе будут учтены все опасения, а принудительное лицензирование распространится только на кинопрокат.

«Так что у «Аватара» может появиться шанс снова побороться за кассовые сборы в России, но уже, видимо, у третьей его части», — заключил он.

Крупнейшие голливудские киностудии, в том числе Paramount, Disney и Warner Bros., объявили о прекращении релизов в России после начала спецоперации на Украине. Это привело к тому, что зрители российских кинотеатров остались без новинок западного кино, в том числе без второй части научно-фантастического фильма Джеймса Кэмерона «Аватар», премьера которого состоялась в декабре. Следующая часть ленты запланирована на 2024 год.

В августе внесли законопроект о принудительном лицензировании контента правообладателей из «недружественных стран» (в составленный правительством список таких государств входят США, Канада, весь Евросоюз и другие страны Запада).

Инициатива, по замыслу автора поправок, была нацелена на то, чтобы защитить российский бизнес, который занимался распространением контента и теперь терпит убытки, и зарубежных авторов, не получающих вознаграждение; она также предотвратит развитие пиратства.

Читайте на РБК Pro
Как сильно пострадало ментальное здоровье россиян в 2022 году
Какие логистические проблемы удалось решить в 2022 году, а какие — нет
«Пострадали все виды перевозок»: как 2022 год изменил логистику в России
«1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки

Против законопроекта выступили российские онлайн-кинотеатры, писал «Коммерсантъ». Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин говорил, что предложение противоречит нормам и в целом логике Гражданского кодекса России, а также приведет к нарушению международных соглашений.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
кинотеатры прокат фильмы «Аватар» Госдума
Материалы по теме
Disney понизил прогнозы по сборам сиквела фильма «Аватар»
Технологии и медиа
В Совфеде предложили дать отсрочку кинотеатрам по уплате аренды
Технологии и медиа
В России запретили выдачу прокатных документов фильмам с ЛГБТ-пропагандой
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter