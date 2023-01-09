В Думе предложили законопроект для проката следующего «Аватара» в России

Законопроект о принудительном лицензировании зарубежных фильмов уже вносили в прошлом году. Он вызвал критику со стороны представителей отрасли. В новом документе их опасения будут учтены, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России обсуждается законопроект, который позволит российским кинотеатрам легально показывать новинки зарубежного кино, в том числе следующую часть фантастического фильма «Аватар», сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы, заместитель комитета по информационной политике Антон Горелкин.

Он выразил мнение, что в этом году необходимо «ставить точку» в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. «По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино и не заниматься полулегальной практикой «предсеансного обслуживания», которая по косвенным признакам пользуется у зрителей популярностью», — написал депутат.

Горелкин напомнил, что попытки внести подобный законопроект уже предпринимались в прошлом году, но инициатива вызвала критику со стороны отрасли из-за риска для российских онлайн-кинотеатров, отметил депутат и выразил уверенность, что при новом подходе будут учтены все опасения, а принудительное лицензирование распространится только на кинопрокат.

«Так что у «Аватара» может появиться шанс снова побороться за кассовые сборы в России, но уже, видимо, у третьей его части», — заключил он.

Крупнейшие голливудские киностудии, в том числе Paramount, Disney и Warner Bros., объявили о прекращении релизов в России после начала спецоперации на Украине. Это привело к тому, что зрители российских кинотеатров остались без новинок западного кино, в том числе без второй части научно-фантастического фильма Джеймса Кэмерона «Аватар», премьера которого состоялась в декабре. Следующая часть ленты запланирована на 2024 год.

В августе внесли законопроект о принудительном лицензировании контента правообладателей из «недружественных стран» (в составленный правительством список таких государств входят США, Канада, весь Евросоюз и другие страны Запада).

Инициатива, по замыслу автора поправок, была нацелена на то, чтобы защитить российский бизнес, который занимался распространением контента и теперь терпит убытки, и зарубежных авторов, не получающих вознаграждение; она также предотвратит развитие пиратства.

Против законопроекта выступили российские онлайн-кинотеатры, писал «Коммерсантъ». Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин говорил, что предложение противоречит нормам и в целом логике Гражданского кодекса России, а также приведет к нарушению международных соглашений.