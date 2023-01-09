Bloomberg узнал о плане Apple представить гарнитуру смешанной реальности

Весной корпорация может представить устройство потребителям под названием Reality Pro, в июне - ознакомить разработчиков с функциями его программного обеспечения, а осенью - выпустить продукт, отмечает Bloomberg

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Американская корпорация Apple намерена представить гарнитуру смешанной реальности этой весной в преддверии ежегодной Всемирной конференции разработчиков в июне. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно текущему плану, корпорация может представить устройство потребителям под названием Reality Pro, а в июне ознакомить разработчиков с функциями его программного обеспечения. В соответствии с этим графиком компания должна выпустить продукт осенью 2023 года.

Apple уже предоставила устройство для тестирования небольшому числу разработчиков программного обеспечения, позволив им приступить к работе со сторонними приложениями. Операционная система устройства будет называться xrOS, передает агентство.

Презентацию гарнитуры смешанной реальности неоднократно переносили. Последний раз отсрочка произошла в 2022 года. Корпорация намеревалась представить гарнитуру в январе 2023 года и выпустить ее позднее в этом году.

Корпорация привлекла ресурсы нескольких отделов разработки аппаратного обеспечения и программного обеспечения, что затруднило реализацию других проектов. Как пишет Bloomberg, это может означать, что у Apple в этом году «будет меньше крупных достижений».

Агентство также сообщило, какие изменения с другими продуктами корпорации стоит ждать. В частности, новые MacBook Pro, которые появятся в первой половине этого года, будут иметь тот же дизайн и функции, что и нынешние 14-дюймовые и 16-дюймовые модели, но будут включать чипы M2 Pro и M2 Max.

Новый Mac Pro будет выглядеть так же, как и модель 2019 года. В нем также будет отсутствовать одна ключевая функция версии Intel — обновляемая пользователем оперативная память.

Apple также работает над более крупными iPad, но, по данным Bloomberg, в этом году их не стоит ожидать. Обновления для 11-дюймовых и 13-дюймовых iPad Pro появятся не раньше первой половины 2024 года.

«Скорее всего, они будут иметь новый дизайн и будут включать OLED-дисплеи, впервые для iPad», — отмечает агентство.

Пользователям также не стоит ожидать серьезных изменений в аппаратном обеспечении Apple Watch в этом году. AirPods, вероятно, также не получат никаких примечательных обновлений, запуск нового Apple TV в 2023 году не планируется.

При этом аппаратное обеспечение нового iPhone может быть «впечатляющим». Как рассказали источники, размеры экрана будут те же, что и в семействе iPhone 14, но «динамического острова» будет у всех четырех моделей. В моделях Pro титановая рамка заменит нержавеющую сталь, а также появятся тактильные кнопки регулировки громкости. Телефон также переключится на USB-C и более быстрые процессоры.