Власти вернулись к идее создать перечень «игроманов»

Минфин вновь предлагает создать перечень лиц, добровольно отказавшихся от участия в азартных играх. На этот раз законопроект касается не только букмекеров, но и казино. Отрасль уже критикует норму за непрозрачность и негибкость

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Минфин России разработал законопроект, предлагающий ввести для граждан механизм самоограничения на участие в азартных играх, следует из базы федерального портала проектов нормативных правовых актов. Документ предусматривает создание специального перечня лиц, «отказавшихся от участия в азартных играх» — вести его будет, по замыслу авторов инициативы, Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), контролирующий с 2021 года деятельность всех легальных российских букмекеров. Соглашения о выигрышах с попавшими в перечень лицами будут признаваться «ничтожными». Причем распространяться новая норма будет и на игорные зоны, деятельность которых ЕРАИ не контролируется. В случае принятия поправок ограничения могут вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Суть законопроекта

Поправки предлагают дополнить федеральный закон № 244-ФЗ ‎«О государственном регулировании деятельности по организации ‎и проведению азартных игр» новой статьей, которой введется механизм «отказа от участия в азартных играх». Этот закон регулирует организацию азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, а также в игорных зонах, где работают казино и залы с игровыми автоматами. Не распространяется он только на лотереи.

Так, в случае принятия новых норм, физлицо будет «вправе отказаться от участия в азартных играх путем направления организатору азартных игр заявления о включении информации о нем в перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх». За человека, признанного ограниченно дееспособным, такое заявление сможет направить попечитель.

Организатор азартных игр, как следует из текста законопроекта, будет обязан принять такое заявление и не допустить приема ставки от подавшего его физлица. Кроме того, в течение часа с момента получения заявления букмекер должен будет обеспечить передачу такого заявления или его электронной копии регулятору в лице ЕРАИ.

ЕРАИ, в свою очередь, в соответствии с законопроектом будет вести перечень физлиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Вносить сведения о заявителе в перечень в случае, если заявление подано до 16:00, регулятор обяжут день в день, если после — до 12:00 следующего дня. Обновляться информация будет ежесуточно. Причем публиковать такой перечень в интернете или разглашать его иным образом будет запрещено — «бесперебойный доступ» к нему будут иметь только организаторы азартных игр на безвозмездной основе.

Предлагаемый властями механизм подразумевает и возможность выхода физлица из реестра: для этого он также должен будет направить букмекеру соответствующее заявление, которое тот перенаправит в ЕРАИ. Однако сделать это можно не ранее чем через четыре месяца со дня включения в перечень. А если человек обратится с заявлением об исключении из перечня дважды за год, то третье такое заявление он сможет подать не раньше, чем через 12 месяцев. Что касается ограниченно дееспособных, здесь законопроектом допускается исключение из перечня не ранее чем через год после внесения при любых обстоятельствах.

Оспорить свое включение в перечень физлицо сможет и в том случае, если посчитает это «ошибочным». Однако единственный аргумент, по которому включение в перечень можно признать «ошибочным», — если физлицо докажет, что оно не направляло заявления.

Как власти пытались ограничить «игроманов» Минфин не в первый раз пытается ввести механизм самоограничения права на участие в азартных играх. Необходимость его объяснялась тем, что защита прав людей, подверженных «болезненному влиянию игромании», не предусматривается российским законодательством. Впервые этот вопрос поднимался еще в сентябре 2018 года. Тогда Минфин предлагал запретить прием ставок от граждан на основе их ходатайства о постоянном или временном запрете на участие в азартных играх. Вести соответствующий реестр должна была саморегулируемая организация (СРО), а выйти из него можно было не ранее чем через год после внесения. Кроме того, тогда предлагалась возможность игрока попросить об установлении для него максимальной суммы ставок, а Минфин планировал ограничить максимальную сумму проигрыша. Похожие нормы по самограничению игроманов, но уже без установления максимальной суммы проигрыша, также предлагались Минфином в 2019 году и в 2021 годах. Но меры тогда так и не были приняты.

Как оценивают проект Минфина участники рынка

Большинство опрошенных РБК участников рынка инициативу Минфина раскритиковали, причем по разным причинам. Так, представитель букмекерской конторы Winline обратил внимание на то, что в законопроекте не предусмотрены санкции за нарушение новых норм, а также отсутствует указание, кто именно будет следить за их исполнением. «Очень много вопросов к корректности работы данного механизма, — считает представитель Winline. — Например, если такое заявление за мужа подаст жена или заставит его направить, это будет считаться правомерным или нет?», — задается вопросом собеседник РБК.

Еще два представителя букмекерских контор выразили обеспокоенность тем, что в текущей версии законопроект не предусматривает систему верификации того, кто именно подает заявление. «По сути, любой человек из «благих побуждений» может направить такое заявление на любого другого человека, и доказать потом, что ты не просил включения в реестр, будет невозможно», — утверждает один из собеседников.

Проведение идентификации лиц, направивших такое заявление, а также его форма и содержание должны будут определяться в подзаконных актах, объясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. «Поэтому сейчас невозможно оценить, как реально будет работать предлагаемая процедура самоограничения на участие в азартных играх, — считает Учитель. — Но можно с уверенностью сказать, что букмекерские конторы могут потерять какую-то часть «игроманов».

Председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов обратил внимание на другую особенность нормы: «Минфином предложен только один вариант самоограничения — полный запрет на ставки в букмекерских конторах сроком не менее четырех месяцев без возможности отказа от своего, может быть, вполне спонтанного и необдуманного решения. Применение столь жесткого ограничения без какой-либо вариативности возможностей выбора может свести эффективность столь важного инструмента по самоограничениям к минимальным результатам», — считает эксперт.

Например, у букмекеров из зарубежных стран, по словам Оганезова, предлагается «целый спектр вариантов самоограничений, например, ограничения по сумме ставки или общей сумме ставок в период времени, по количеству совершаемых ставок и по срокам действия таких ограничений». «Такая вариативность ограничений и возможность от них отказаться по собственному усмотрению порождает доверие игрока к этому инструменту, способствует популярности его применения среди заинтересованного круга клиентов», — резюмирует эксперт.

Сколько зарабатывают букмекеры По оценке ЕРАИ, суммарная выручка букмекеров от приема ставок в 2022 году составила 879,3 млрд руб. Лидерами отрасли регулятор тогда называл «Фонбет», Winline и «1хСтавку», на которые приходится 268,6 млрд руб.

С критикой предлагаемой Минфином нормы выступил и гендиректор игорной зоны «Красная Поляна» Павел Перов. По его словам, введение единого реестра лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, «совершенно не учитывает специфику ведения бизнеса в казино и залах игровых автоматов», когда деньги можно внести в кассу игорного заведения только при личном посещении, а само посещение не обязательно должно сопровождаться участием в азартной игре. «В отличие от деятельности букмекерских контор и тотализаторов, бизнес-модель казино предполагает большой объем инвестиционных вложений, в том числе в инфраструктуру, территориальную ограниченность самой зоны, ведение деятельности только оффлайн, отсутствие какой-либо связи со спортом и направленность на развитие туризма», — объясняет Перов.

Особое внимание Перов обратил на то, что реестр «игроманов» будет вести ЕРАИ: «Полномочия [этой] компании распространяются только на организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах и не должны относиться к деятельности организаторов азартных игр в казино и залах игровых автоматов».

В пресс-службе букмекера BetBoom от комментариев по новому законопроекту отказались. Представитель «Лиги Ставок» и «1хСтавик» на запросы не ответили. РБК направил запрос в пресс-службы Минфина и ЕРАИ.

Единственной из опрошенных РБК компаний, поддержавшей инициативу Минфина, стал букмекер «Фонбет». По словам его гендиректора Сергея Анохина, внедрение подобного инструмента самоограничения для игроков «абсолютно оправдано». «Фонбет» на протяжение длительного времени предлагает своим клиентам возможность самостоятельно ограничить себя в ставках, — объясняет Анохин. — Наш клиент может по заявлению не только наложить запрет на ставки, но ограничить себя в их количестве и размере. Также он может определить период, на который хочет ограничить себя от ставок. Такая профилактика через режим самоограничений — наиболее эффективный способ борьбы с игроманией». Впрочем, как тут же уточняет Анохин, влияние потенциальной нормы на отрасль оценить сложно, а «действующие в настоящее время самоограничения особой популярностью у клиентов не пользовались».