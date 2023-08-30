Букмекер «Фонбет» займется распространением лотерейных билетов

«Фонбет» решил заняться распространением лотерейных билетов — букмекер будет продвигать их своим клиентам, которые делают ставки на спорт. Сейчас отрасль фактически подконтрольна двум игрокам — «Столото» и «Национальной лотерее»

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Крупнейшая в России букмекерская компания «Фонбет» планирует выход на рынок лотерейных билетов, выяснил РБК. Так, 24 августа 2023 года ее основное юрлицо — ООО «Фонкор» — получило дополнительный код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) — «Деятельность распространителей лотерейных билетов», соответствующие изменения отражены в ЕГРЮЛ.

Гендиректор «Фонбет» Сергей Анохин подтвердил РБК планы компании: «Мы действительно рассматриваем для себя возможность выступить распространителем лотерейных билетов. Законодательство России это позволяет, а лотерейный рынок России интересен и активно развивается».

Букмер заинтересован преимущественно «в расширении продуктовой линейки и предложений для клиентов», которым «может быть интересно появление предложения по лотерее», пояснили в «Фонбете». «Это перспективная отрасль, в которую мы можем войти в качестве распространителя лотерейных билетов», — добавляет Анохин, не уточняя, билеты каких лотерей планируют распространять.

Компании — участники лотерейного рынка России должны быть включены в соответствующий перечень ФНС. Основанием для этого может служить либо госконтракт с Минфином или Минспортом, либо агентский договор на распространение. Пока в перечне операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей, ООО «Фонкор» отсутствует, однако датой последнего обновления перечня указано 20 июля 2023 года. РБК направил запрос в ФНС.

Как устроен российский рынок лотерей Лотереи в России регламентируются соответствующим законом «О лотереях». Он, в частности, разрешает проведение только государственных лотерей, организаторами которых выступают Минфин и Минспорт. Операторы лотерей работают по контракту с министерствами, заключенному по итогам специального конкурса. Распространением же лотерейных билетов без права их организации может заниматься компания, заключившая соответствующий договор с оператором. До 2022 года практически единственным крупным игроком на рынке выступал распространитель лотерейных билетов, работающий под брендом «Столото» (АО «ТК «Центр»). Эта компания занимается распространением билетов операторов лотерей Минспорта (АО «ГСЛ») и Минфина (ООО «Спортлото»). Все три юрлица управляются холдингом S8 Capital Армена Саркисяна. В августе 2022 года активную деятельность начал еще один оператор лотерей Минфина — ООО «Спортивные лотереи», работающее под брендом «Национальная лотерея» и занимающееся распространением билетов самостоятельно. Доступ к актуальным сведениям о собственниках этой компании в ЕГРЮЛ ограничен, однако по состоянию на январь 2023 года 49% «Спортивных лотерей» принадлежали структурам ВТБ, еще 51% — президенту Международной федерации бокса Умару Кремлеву. Представитель «Столото» отказался от комментария на запрос РБК о перспективах сотрудничества с «Фонбетом» в части распространения. В пресс-службе «Национальных лотерей» сообщили, что не исключают возможность сотрудничества с букмекерами, так как в целом заинтересованы в «расширении пула распространителей». Однако на вопрос о том, поступало ли им соответствующее предложение конкретно от «Фонбет», представитель компании не ответил.

Есть ли у букмекера перспективы в лотерейном бизнесе

Аудитория лотерейного и букмекерского бизнеса традиционно разная, считает председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов. «Есть страны и даже континенты, где у жителей в приоритете либо лотереи, либо ставки на спорт, — объясняет Оганезов. — Например, в странах Латинской Америки наиболее популярна именно лотерея, при этом ставки на спорт на этом рынке развиваются с большим трудом. А в Европе — ровно наоборот. Однако с учетом активной и весьма успешной маркетинговой политики компании «Фонбет» я не исключаю пристального внимания этого букмекера к столь перспективной в бизнес-отношении аудитории».

Выбор «Фонбетом» именно статуса «распространителя» для начала экспансии на новый рынок Оганезов называет наиболее обоснованным. Во-первых, это связано со сложной системой организации лотерейного рынка в России, требующей обязательного заключения госконтракта с Минфином или Минспортом. Во-вторых, именно статус распространителя, по его словам, позволит «Фонбету» быть наиболее близко к аудитории.

Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов, в свою очередь, считает, что решение «Фонбета» выйти на новый для себя рынок «косвенно свидетельствует об уверенности бизнеса в устойчивости экономики».

Пользуются ли лотереи спросом в России Спрос на лотерейные билеты в России растет, свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Так, в первом квартале 2023 года число покупок лотерейных билетов выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Увеличились и расходы потребителей в этой категории: средний чек в январе-марте составлял 155 руб., что на 48% больше, чем в 2022 году.

Чем известен букмекер «Фонбет»

Букмекерская контора «Фонбет» — одна из старейших на российском рынке. Ее основали в 1994 году шахматист Анатолий Мачульский, выходец из игорной индустрии Вадим Сидоров и банкир Андрей Розов.

До апреля 2022 года юрлицом «Фонбета» выступало ООО «Ф.О.Н.», которое ранее на 83,3% принадлежало кипрской Birusa Ltd (с 6 июня доля структуры выросла до 91,3%). Однако в апреле собственником «Фонбета» стало ООО «Пин-Ап.Ру», позже переименованное в «Фонкор». Непродолжительное время учредителем «Пин-Ап.Ру» в ЕГРЮЛ значился бизнесмен Александр Удодов. Текущим собственником ООО «Фонкор» выступает АО «Клир Центр», единственным акционером которого значится гендиректор Максим Кузнецов.

Выручка ООО «Фонкор» по РСБУ в 2022 году составила 220,8 млрд руб. против 7,3 млрд руб. в 2021-ом. Чистая прибыль выросла с 1 млрд руб. в 2021-ом до 26,4 млрд руб. — в 2022-ом.

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) включает «Фонбет» в топ-3 лидеров букмекерского рынка по выручке (суммарная выручка букмекеров от приема ставок в 2022 году составила, по данным регулятора, в 879,3 млрд руб.).

«Фонбет» — одна из наиболее популярных букмекерских компаний у россиян, следует из данных Национального рейтинга букмекеров. В рейтинге за 2023 год букмекер занимает первое место с результатом 90,2 балла (при оценке учитываются в том числе такие показатели, как возраст бренда, спонсорство, клиентский сервис, присутствие офлайн и онлайн, популярность, а также прозрачность и эффективность бизнеса). Для сравнения, второе место занимает Winline (62,8 балла), замыкает тройку лидеров «Лига ставок» (61,4).