Россиянин выиграл более ₽100 млн в лотерею

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Житель Волгоградской области выиграл приз в размере 113 132 977 руб. в лотерее «Мечталлион», сообщили РБК в пресс-службе «Национальной лотереи».

Кроме того, за этот же тираж еще четыре человека выиграли по 1 млн руб. Общая сумма выигрышей участников тиража превысила 131 млн руб.

По закону выигрыш в лотерею приравнивается к доходу, и с него нужно заплатить налог. На сумму более 5 млн руб. он составляет 15%, на меньшую — 13%. Выигрыши размером до 4 тыс. руб. налогом не облагаются.

Накануне пресс-служба «Столото» сообщила, что житель Московского региона выиграл в лотерею 492 млн руб. Оператор лотереи заявил, что победитель приобрел выигрышный билет за 250 руб.

Первый за всю историю российских лотерей выигрыш в 1 млрд руб. 1 января 2020 года достался жительнице Подмосковья Надежде Бартош. Билет «Русского лото» она попросила у своих детей в качестве подарка на день рождения. Вторым лотерейным миллиардером в России стал слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков, он тоже выиграл в «Русском лото».